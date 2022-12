Neues Erscheinungsbild für zukunftsweisende Strategie

Für die LODATA Micro Computer GmbH stehen Veränderungen an: Die kürzlich eingeleitete Modernisierung und Transformation des Unternehmens werden jetzt durch ein neues Logo und einen damit verbundenen neuen Auftritt zum Ausdruck gebracht.

Beim neuen Logo von LODATA stehen Wort- und Bildmarke in Türkis auf weißem Hintergrund, der Firmenname wird unterstrichen durch den Claim „FOR YOUR PROJECT“. Mit dem neuen Erscheinungsbild zeigt das Unternehmen, dass es sich im Zuge seiner Transformation modernisiert hat. Die strategische Positionierung als Anbieter von Hardware, Solutions und Services, der ebenfalls komplette Projekte durchführt, wird durch das neue Markenbild unterstrichen. Das verjüngte Logo mit seiner leuchtenden Farbe und der Bildmarke manifestiert die Innovationskraft und den dynamischen Aufbruch in die Zukunft.

Inspiriert von den digitalen Einflüssen der Technologiebranche, visualisiert die Marke mit drei ineinander verzahnten Vierecken die drei Bereiche, in denen das Unternehmen tätig ist: Hardware, Solutions und Services. Strategisch und im operativen Geschäft unterstützt LODATA Business-Partner und Einzelhändler mit Value Added Services, die zukünftig noch weiter ausgebaut werden:

Hardware-Partnerschaften intensivieren

Für den Bereich Hardware plant das Unternehmen den Ausbau und die Stärkung seiner Partnerlandschaft. Das Geschäft mit Business-Partnern soll wieder zu einer tragenden Säule werden, die Bindung zu den bestehenden Partnern intensiviert werden.

Solutions innovativ stärken

Im Bereich Solutions werden neue Lösungspakte aufgestellt, zum Beispiel im Bereich Gastronomie und rund um das Thema Digital Signage. „Zukünftig werden wir auch individuelle Hardwareentwicklungen für Konzerne und Großprojekte durch eine Kooperation anbieten können“, erklärt Ralf Illgen, Geschäftsführer von LODATA. „Dies umfasst POS-Hardware ebenso, wie Lösungen im Bereich der Gastronomie, Digital Signage und Self-Checkouts.“

Services ausbauen

LODATA wird in Zukunft das Projektgeschäft durch erweiterte, beliebig skalierbare Services ausbauen und den Kunden somit die komplette Realisierung der Projekte, von der Erstberatung bis hin zur finalen Installation anbieten.

„Unser Ziel ist es, unsere langjährigen Partnerbeziehungen zu revitalisieren und das Projektgeschäft mit innovativen Services voranzutreiben. Mit unserem neuen Logo setzen wir ein optisch sichtbares Zeichen für unsere Neuausrichtung. Das LODATA-Erscheinungsbild haben wir aufgefrischt, um unseren Partnern und Kunden unsere positive Dynamik zu vermitteln“, so Ralf Illgen.

Das neue Corporate Design unterstützt die ambitionierten Ziele des Unternehmens in der Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bis hin zu international agierenden Unternehmen. LODATA wird seine Neuausrichtung und das neue Erscheinungsbild auf der EuroShop 2023 in Düsseldorf präsentieren.

LODATA Micro Computer GmbH ist deutscher Distributor für Toshiba und HP Partner im Bereich Kassensysteme und auf das Geschäftsfeld der Realisierung von Kassenprojekten spezialisiert. Neben Hardware unterschiedlicher Hersteller bietet LODATA umfassende Dienstleistungen von der Beschaffung über Koordination, Terminierung, Preload, Staging bis zur Rollout-Organisation und zur Durchführung der Installation vor Ort. Dadurch hat sich LODATA als einer der führenden Distributoren im europäischen Markt für Toshiba und HP-Kassen etabliert. www.lodata.de

