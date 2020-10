Ready for Take-Off – Eventbranche entdeckt Luftschiffhalle als neue Location

Aventem ist erneut fester Kooperationspartner von WDL

Veranstalter, Medienvertreter und Gäste aus der Veranstaltungs- und Eventbranche hat die Westdeutsche Luftwerbung Theodor Wüllenkemper GmbH & Co. KG (WDL) zum Location-Check in die Luftschiffhalle zur Vorstellung ihrer neuen Pläne für das Gelände am Flughafen Essen/Mülheim eingeladen. Anlässlich des exklusiven Events erlebten die rund 80 Gäste die erste hybride Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm in einer der außergewöhnlichsten Eventlocations Deutschlands – moderiert von Aljoscha Höhn. Damit fiel auch der Startschuss zur Vermarktung der faszinierenden und wandlungsfähigen Kulisse und des Veranstaltungsareals, das ab sofort buchbar ist.

90 Meter lang, 40 Meter breit und 25 Meter hoch ist die freistehende Hallenkonstruktion, in der ein Luftschiff als werbewirksamer Eyecatcher „fliegt“. 90.000 Kubikmeter Luftvolumen sorgen für eine gute Durchlüftung, so dass Veranstaltungen hier im ersten Schritt mit bis zu 200 Personen und dem entsprechenden Hygienekonzept coronakonform stattfinden können. Das geschichtsträchtige Areal bietet mit dem Luftschiffhangar und dem riesigen, angrenzenden Außengelände ideale Voraussetzungen für Veranstaltungen, Shows und Produktionen mit einem außerordentlichen Erlebnisfaktor- und Wiedererkennungsfaktor.

Der Eventtechnik-Spezialist Aventem stellt als audiovisueller Dienstleister die technischen Voraussetzungen für alle Eventformate zur Verfügung und installierte dafür ein Streaming-Studio mit einer zwölf mal sechs Meter großen Bühne, dass ab November dauerhaft zur Verfügung steht. Auf Wunsch können Kunden die passgenau installierte Event-Technik inklusive Kameras, Regie, Beleuchtung und Beschallung in der Luftschiffhalle dazu buchen.

Das neue Studio ist bereits das zweite Streaming-Angebot von Aventem. Anfang März eröffnete der Veranstaltungsdienstleister am Hildener Unternehmenssitz ein neues Kapitel seiner Firmengeschichte und installierte dort ein mehr als 1.200 Quadratmeter umfassendes, komplett eingerichtetes Studio für Digital- und Hybrid-Events. Geringfügig größer, aber mit dem gleichen Hightech-Equipment ausgestattet, empfiehlt sich auch das zweite Studio in der WDL-Luftschiffhalle für digitale und hybride Veranstaltungsformate.

Als renommierter Dienstleister für Veranstaltungstechnik agiert Aventem als fester Kooperationspartner und liefert in Abstimmung mit WDL die gewünschte Planung und Ausstattung für Events auf dem Veranstaltungsareal. Oliver Schwan, Standort-Marketing WDL, arbeitete mit dem Hildener Unternehmen in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich zusammen: „Ich freue mich schon jetzt über die weitere Zusammenarbeit mit dem Aventem Team und bin mir sicher, dass wir gemeinsam in dieser neu entstandenen Location viele nachhaltige Events mit emotionalen Höhepunkten gestalten können.“

Aventem-Geschäftsführer Holger Niewind erklärt dazu: „Nachdem wir im Auftrag und in bester Kooperation mit der WDL über den Sommer das Autokino auf dem Flughafen in Mülheim bereitgestellt haben, freuen wir uns auf das nächste Kapitel der Zusammenarbeit. In der Luftschiffhalle, einer wirklich außergewöhnlichen Location, werden wir ab Anfang November ein Studio mit TV-Qualität für digitale und hybride Events betreiben, um unseren Kunden unter den jeweils aktuellen Vorgaben immer die bestmögliche Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen. Mit Spannung erwarten und begleiten wir auch die weitere Entwicklung der Location.“

Das Gelände überzeugte bereits in der Vergangenheit als Veranstaltungsort und stellte immer wieder eine eindrucksvolle Kulisse für die verschiedensten Formate und Events dar. Daran knüpfen die beiden Kooperationspartner jetzt an. Erste Events fanden bereits statt und weitere Anfragen, beispielsweise für Galas und Weihnachtsfeiern in der Luftschiffhalle, gibt es auch schon.

Bildunterschrift: Die WDL-Luftschiffhalle bietet eine einzigartige Kulisse für digitale und hybride Veranstaltungsformate und Live-Events (Fotos: WDL/PR-Fotografie Köhring, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

Aventem GmbH

Herder Straße 70

D-40721 Hilden

Ansprechpartner: Karl-Hermann Hansen

Telefon: 02103 -252 30 55

E-Mail: info@aventem.de

Internet: www.aventem.de