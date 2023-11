Raumgestaltung als wichtiger Faktor für Mental Health

Unternehmenskultur verbessern: Raumakustik als Faktor für Mental Health

Sozialökologische Studien zeigen Zusammenhänge zwischen Raumgestaltung und Wohlbefinden

Heidelberg, 20.11.2023

Verschiedene Studien wie z.B. vom Fraunhofer Institut „Office21“ weisen nach, dass die Verbesserung der Raumakustik positive Auswirkungen auf die geistig-seelische Gesundheit der Mitarbeiter hat. Die freiraum Agentur GmbH aus Heidelberg hat sich dem Thema gewidmet und Dienstleistungen und Produkte für eine optimale Raumgestaltung unter akustischen Aspekten entwickelt.

Die Workshop-Angebote von freiraum richten sich an Unternehmen und Organisationen und liefern Ergebnisse für die praktische Umsetzung im Konsens mit den Beschäftigten. Die Seminare weisen Geschäftskunden Wege zu einer Unternehmenskultur, die Kommunikation, Kreativität, Motivation und Produktivität innerhalb der Belegschaft fördert.

Was ist Mental Health?

Mental Health zeigt sich als stabiler Zustand seelischen Wohlbefindens. Geistig gesunde Menschen schöpfen ihre Kompetenzen aus, bewältigen den Alltag und arbeiten produktiv. Darüber hinaus ist die Person befähigt, konstruktive Leistungen zur Gemeinschaft zu erbringen. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Webseite.

Geistige Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von psychischen Krankheiten oder Störungen. Sie beinhaltet in der Berufswelt positive seelische Zustände und Dispositionen wie Arbeitszufriedenheit, Motivation und fachliches Engagement. Mental Health erweist sich als unerlässlicher Part ganzheitlicher Gesundheit.

Mit Raumakustik Paneelen das Wohlbefinden steigern

Eine gute Raumakustik ist ein förderlicher Einflussfaktor für physische Gesundheit, seelisches Wohlbefinden und hohe Leistungskraft des Fachpersonals. Ein ungünstiges Raumklima mit störendem Lärmpegel führt zu Stress, reduzierter Konzentration und verringertem Leistungspotenzial.

Um die Raumakustik zu optimieren, bieten sich Gestaltungsoptionen wie der Einbau von geräuschdämpfenden Schallbildern, Trennwänden oder Deckenpaneelen an. Diese schallabsorbierenden Elemente werden an Wänden oder Decken montiert. Sie puffern den unerwünschten Nachhall in Büros und gewerblichen Räumen.

Akustikpaneele finden sich in unterschiedlichen Designs, die an jede Räumlichkeit und spezielles Interieur anpassbar sind. Paneele mit robustem Aluminiumrahmen erweisen sich hier als erste Wahl im Vergleich zu schallschluckenden Holzbauteilen.

Erstere sind in der Formgebung stabiler und verbessern maßgeblich den räumlichen Klang.

Die Unternehmenskultur durch schallabsorbierende Paneele verbessern

Das Thema „Unternehmenskultur verbessern“ wirft die Frage auf, wie ein produktives Klima an den Arbeitsplätzen zu schaffen ist. Eine ansprechende Raumgestaltung und gute Unternehmenskultur ziehen eine hohe Leistungsmotivation mit sich. Als Option, das Unternehmensklima positiv zu beeinflussen, bietet sich die Montage von Akustikpaneelen an.

Durch die Befestigung von Raumakustik Paneelen erhöht sich die korrekte Sprachwahrnehmung in den Räumlichkeiten. So wird die Konzentration und Leistungsbereitschaft des Personals gefördert. Zudem ist die Privatsphäre der Mitarbeitenden gut geschützt, sodass die Arbeitszufriedenheit innerhalb der Belegschaft steigt.

Akustikpaneele werten das Erscheinungsbild von Büros auf, indem sie optische Akzente setzen. Die schallschluckenden Elemente optimieren die Unternehmenskultur und steigern die Innovationskraft der Betriebe durch die optimale Gestaltung von Arbeitsplätzen.

Workshops zur Unternehmenskultur – die Schlüsselrolle der Raumakustik

Unternehmenskunden können bei der freiraum Agentur GmbH Beratung und interaktive Workshops buchen. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Infos zu abgestimmten Raumkonzepten für eine gesundheitsförderliche Akustik in Büros und Arbeitsräumen.

Die Workshops bieten Möglichkeiten zur spannenden Gruppendiskussion und zu praxisbezogenen Lösungsvorschlägen. Hier haben die Mitarbeitenden Gelegenheit, sich mit ihren spontanen Einfällen und Ideen zur effektiven Raumgestaltung einzubringen.

Die Gruppenstärke innerhalb der Teambuilding-Workshops liegt zwischen sechs und zwölf Teilnehmern.

Jetzt Workshops zum Dauerbrenner „Raumgestaltung“ anfragen

Die freiraum Agentur GmbH bietet ganzjährig interaktive Workshops zum Thema „Raumgestaltung und Raumakustik“ vor Ort oder Online an.

Buchen Sie als Unternehmen, Arztpraxis oder Behörde einen Workshop zur gesundheitsförderlichen Raumgestaltung von der freiraum Agentur GmbH.

freiraum Akustik ist ein führendes Unternehmen im Bereich Raumgestaltung und Akustikprojekte. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat freiraum Akustik mit über 800 Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Verbände. Das erfahrene Team verbindet Kommunikationsberatung, Innenarchitektur, Kunst und Design sowie moderne Trainingsmethoden und Workshop-Designs, um maßgeschneiderte Lösungen für die Gestaltung von Räumen und Akustikoptimierung zu entwickeln.

