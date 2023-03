Rasenreich ist Innovationssponsor der Integrationsmannschaft FC Mainaustraße

Das Fairtrade-Unternehmen mit den schrägen Bällen unterstützt mit Tatkraft, Kreativität und exzellentem Sponsoring-Know-how ihren Verein als Innovationssponsor

Seit einigen Wochen ist Rasenreich nun selbst Innovationssponsor und hat sich eine ganz besondere Mannschaft dafür ausgesucht. Die FC Mainaustraße ist ein Fußballclub, dessen Spieler alle aus verschiedenen Teilen der Welt nach Deutschland flüchteten, um sich hier ein neues – ein besseres Leben aufzubauen. Die Spieler sehen ihren Verein als Familie, lieben ihr Team, ihren Vereinsvorstand Stefan Lenz und vor allem den Fußball. Rasenreich sponserte bereits die besonderen Performance-Bälle, die laut nachgewiesenen Studien Koordination, Technik und Reaktionsfähigkeit verbessern und mit denen nun regelmäßig trainiert wird. Vergangene Woche erhielt die Mannschaft nun auch ihre neuen Trikots gesponsert sowie ein Training mit Cheftrainer Oliver Pelzer, Diplom Sportlehrer, Inhaber der UEFA Pro-Lizenz und Fußballlehrer. Die Freude der Mannschaft über all diese Geschenke ließ sich unmittelbar in ihren Gesichtern ablesen. Von daher möchte Rasenreich auch weiterhin Trainings sponsern und weiterhin einen wichtigen Beitrag für eine bessere Welt, mit Spaß am Sport und mehr Menschlichkeit leisten.

Dirk Scheffer, CEO: „Wenn ich in diese Freude am Sport sehe und den Willen sich zu entwickeln, weiß ich, wie wichtig unser Beitrag von Rasenreich ist.“

Rasenreich entwickelt Menschen und Unternehmen mit Tools und Methoden in den Bereichen Sport, Business und Soziales. Für Unternehmen, die in Zeiten von Fachkräfte- und Nachwuchsmangel ihre Arbeitgebermarke aufbauen wollen, gibt es das Produkt „Innovationssponsor“. Bei diesem Konzept wird das Unternehmen einzigartiger Sponsor der CORPUS-Bälle und der CORPUS-Methode für einen Fußballverein der Region. Das Unternehmen darf den Titel Innovationssponsor tragen und nutzen, öffentlich als dynamischer Arbeitgeber auftreten, Stellenangebote im Verein schalten, Werbefläche am Fußballplatz nutzen sowie von einem umfangreichen Social-Media-Paket und dem Rasenreich-Image profitieren.

Der Unternehmer Dirk Scheffer ist bereits seit 30 Jahren als erfolgreicher Performance Coach und Motivator tätig. In den vergangenen Jahren erhielt er für seine Arbeit immer wieder europäische Trainingspreise des BDVT e. V. Oft standen diese im gemeinsamen Kontext von Business und Fußball.

Dirk Scheffer: „Fußball ist das impulsierende und emotionalisierende Thema, das die Menschen inspiriert, verbindet und begeistert.“

Seine entwickelte CORPUS-Methode wurde dieses Jahr mit dem Europäischen Trainingspreis in Gold ausgezeichnet.

Rasenreich ist ein Unternehmen, dass die Trainingstandards im Fußball durch die Corpusmethode auf ein völlig neues Level setzen will

