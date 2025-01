RARITÄT ! Baugrundstücke am Meer Insel Rügen zu verkaufen

Baugrundstücke zu sofortigen Bebauung zu verkaufen direkt vom Eigentümer -keine Courtage. Erschlossen. Genehmigter B-Plan

Im Seebad Glowe auf der Insel Rügen stehen erschlossene Baugrundstücke direkt am Meer zum Verkauf, wie von der Eigentümerseite bekanntgegeben wurde. Diese besonderen Parzellen bieten nicht nur einen genehmigten Bebauungsplan, sondern auch die Möglichkeit einer sofortigen Bebauung ohne Bauträgerbindung.

Einzigartiges Angebot an der Ostseeküste

Inmitten des Seebades Glowe auf der malerischen Insel Rügen werden Baugrundstücke direkt von den Eigentümern angeboten. Es wurde berichtet, dass diese Parzellen unmittelbar am Meer liegen ca 200 m zur Ostsee und einen genehmigten B-Plan haben. Die Abwesenheit einer Bauträgerbindung ermöglicht es Käufern, ihre individuellen Bauprojekte umgehend zu starten. Dieses Angebot hebt sich durch die exzellente Lage ab, die nicht nur durch ihre Naturschönheit, sondern auch durch ihre praktischen Vorzüge besticht.

Ideale Infrastruktur und heilklimatisches Umfeld

Die Infrastruktur in Glowe wird als äußerst vorteilhaft beschrieben. Annehmlichkeiten wie ein Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, zwei Bäckereien sowie ein Arzt stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Zudem lockt der Ort mit zusätzlichen Freizeitbeschäftigungen, wie einem Minigolfplatz, und bietet ein gesundheitsförderndes Heilklima. Diese Faktoren machen die Region besonders attraktiv für potenzielle Grundstückskäufer, die Wert auf eine Kombination aus Naturnähe und urbanen Vorteilen legen.

Verkehrsanbindung als zusätzliches Plus

Interessenten könnten die gute Verkehrsanbindung des Seebades Glowe als weiteren Vorteil empfinden. Dank der praktischen Verbindungsmöglichkeiten lassen sich sowohl alltägliche Verpflichtungen als auch Freizeitaktivitäten bequem erreichen. Die Nähe zur Küste und der Zugang zu einem kilometerlangen weißen Sandstrand unterstreichen die Attraktivität dieser Grundstücke weiter.

Direktverkauf ohne zusätzliche Kosten

Die Eigentümer gaben an, dass der Verkauf der Grundstücke ohne zusätzliche Courtage erfolgt. Diese direkte Verkaufsweise senkt die Kosten für potentielle Käufer und bietet zudem größere Flexibilität in der Abwicklung der Kaufverträge. Der Kontakt kann über die Webseite ostseeparadies.de oder telefonisch unter 01715662049 aufgenommen werden.

Das Seebad Glowe ist bekannt für seine exklusive Lage an der Ostseeküste Rügens. Der Zugang zu Baugrundstücken direkt am Meer bietet Käufern die Möglichkeit, ihr Traumhaus in einer der begehrtesten Regionen Deutschlands zu errichten. Die Eigentümer betonen das Potenzial der Region als langfristige Investition in Lebensqualität und Wertstabilität.

Tel 01715662049 www.ostseeparadies.de

