Rapper 2schneidig liefert spektakuläres Boxkampf-Intro

Ein Highlight, das man so schnell nicht vergisst: Bei der „Nacht, die kracht Vol. 5“ lieferte Martin Rietsch alias Rapper 2schneidig mit einem Überraschungsauftritt am 17. Dezember 2019 in der Rattenfängerhalle im Herzen der sagenumwobenen Weserstadt Hameln eine spektakuläre Show. Als Special Act stand 2schneidig als einziger Rapper des Galaabends im Boxring und überzeugte mit Stimmgewalt, Bühnenpräsenz und herausragenden Performance-Qualitäten – und weckte bei lokalen Fans Erinnerungen an seinen Gastauftritt als rappende Ratte zur 20. Saisoneröffnung des RATS-Musicals im Jubiläumsjahr auf der nur wenige Meter entfernten Hochzeitshausterrasse.

Die hochkarätige Box-Veranstaltung, die im Dezember zum fünften Mal in der Renaissancestadt ausgetragen wurde, bietet im einzigartigen Format einen Mix aus Gala, Entertainment und Boxen. So war u.a. Mike-Tyson-Bezwinger und Ex-Weltmeister im Schwergewicht Danny Williams aus Großbritannien vor Ort. Sein Kampf um die internationale Deutsche Meisterschaft wurde als Topduell des Abends erwartet.

Sein Profidebut verzeichnete außerdem David Kerkmann. Dass er als einziger Boxer mit einem Live-Auftritt von einem Rapper einlief, scheint seine eindrucksvolle Wirkung nicht verfehlt zu haben. Nach dem sensationellen Intro durch 2schneidig siegte Kerkmann durch Technisches K.O. über seinen Gegner Dogan Kurnaz aus Essen, der bereits den Weltmeister-Gürtel des Kickbox-Verbandes WFMC eroberte. Doch der auch psychologische Schachzug des Überraschungsauftritts traf für Kerkmann ins Schwarze und machte sein vielversprechendes und siegreiches Profidebut zu einem echten Spektakel.

Der als 2schneidig bekannte Rapper ist seit vielen Jahren und mittlerweile mehr als 1.500 Auftritten nicht nur in ganz Deutschland, sondern weltweit unterwegs. Mit tiefsinnigen Texten, mit denen er positive Gesellschaftswerte verkörpert, setzt er ein Zeichen in der Rapper-Szene. Auch abseits der Bühne ist der eloquente Moderator, Wertecoach, Multiplikatorentrainer und Präventionsberater vielfältig engagiert. Mit eigenen Kampagnen und zahlreichen Projekten zur Stärkung und Förderung von Kindern und Jugendlichen zeichnet er sich mit herausragendem sozialen Einsatz aus.

