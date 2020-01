Für Gartenwelten voller aufregender Möglichkeiten: PLUS und Mein Gartenversand starten gemeinsam durch

(Hamburg, 9. Januar 2020) Seit über 75 Jahren fertigt das dänische Unternehmen PLUS authentische, hochwertige und zeitlos schöne Garteneinrichtungsgegenstände, die mit Ästhetik, Funktion und Langlebigkeit begeistern. Für das umsichtig zusammengestellte Portfolio sind Anfertigungen aus bestem nordischem Nadelholz charakteristisch, die häufig mit Glasmodulen, verzinktem Stahl oder modernen Verbundwerkstoffen kombiniert werden. Durch eine kürzlich vorgenommene Produktdiversifikation ist die Marke PLUS nun auch bei meingartenversand.de erhältlich – rechtzeitig zur Gartensaison 2020.

Mit Respekt für ehrliches Handwerk und Freude an solider Qualität verortet sich PLUS klar in der Tradition des dänischen Wohndesigns. Für dieses ist die Orientierung an alltäglichen Bedürfnissen maßgeblich. Daraus resultieren Einrichtungsgegenstände, die durch strapazierfähige Materialien, durchdachte Funktionen und vollendete Formen geprägt sind und so Wertigkeit mit Stil kombinieren. Sie stehen auch Außenbereichen hervorragend zu Gesicht, wie PLUS mit Gartenmöbeln, Zäunen, Sichtwänden, Pflanzkästen, Spielgeräten, Gerätehäusern und Accessoires im typisch skandinavischen Look eindrucksvoll demonstriert.

„Das vielseitige PLUS-Sortiment fügt sich nahtlos in unser hochwertiges Angebot ein“, unterstreicht Philip Kullmann, Gründer und Geschäftsführer von meingartenversand.de. „Unsere Kunden verstehen den Garten als zweites Wohnzimmer. Und was sorgt in der grünen Wellnessoase für Entspannung, Harmonie und Geselligkeit? Objekte, die den Aufenthalt im Freien jeden Tag aufs Neue zum befriedigenden Erlebnis machen. PLUS bietet dazu sämtliche Möglichkeiten: Mit nachhaltigem Garteninventar, das sich durch 100-prozentige Praxistauglichkeit auszeichnet.“

Dafür arbeitet der in Vejen im südwestlichen Jütland ansässige Gartenspezialist mit dem dänischen Designer Henrik Boe zusammen. Unter dessen kreativer Federführung entstehen Qualitätsprodukte, die rund ums Haus die Basis für stimmungsvolle Versammlungsorte legen „Ob rustikal, klassisch oder naturbelassen, da ist für jeden Geschmack das Passende dabei“, führt Philip Kullmann weiter aus. „Was mich in diesem Kontext besonders begeistert, ist die herausragende Materialbeschaffenheit. Seien es zweifach verleimte Pfosten, rostfreie Beschläge oder fungizid- und farbgrundierte Hölzer, PLUS-Produkte sind bis ins kleinste Detail und mit sachverständiger Raffinesse auf Langlebigkeit getrimmt. Das hält den Pflegeaufwand gering – gerade bei Holzmobiliar ein wesentlicher Faktor.“

meingartenversand.de ist ein Angebot der Hamburger Jukom GmbH. Der 2010 von Geschäftsführer Philip Kullmann gegründete Onlineshop hat sich auf garten- und baubezogene Produktwelten spezialisiert: Garten-, Sichtschutz- und Doppelstabzäune, Gartenmöbel, Pflanzkübel, Spielgeräte und Gartenzubehör. Eine faire Preisgestaltung und nachhaltige Kundenorientierung gehören neben dem gewachsenen und auf Praxistauglichkeit geprüften Sortiment zu den Erfolgsfaktoren des florierenden Unternehmens.

