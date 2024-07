Raiffeisen Bank International steigert seine Marketing-Performance mit der Data Movement Platform von Fivetran

RBI-Marketingteams in Österreich und 10 Ländern in Mittel- und Osteuropa können durch Fivetran jetzt Echtzeitdaten zur Optimierung ihrer Kampagnen nutzen

München, 11. Juli 2024 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter von Data Movement, gab heute bekannt, dass die Raiffeisen Bank International AG (RBI) Fivetran als Standard für alle Datenbewegungen im Marketing gewählt hat. Die RBI ist die zweitgrößte Corporate- und Investmentbank in Österreich und betreut 18,6 Millionen Kunden in Zentral- und Osteuropa. Sie nutzt Fivetran zur Integration von Multi-Channel-Marketingdaten in insgesamt 11 Ländern. Dies ermöglicht Echtzeit-Erkenntnisse und Kampagnenoptimierungen, die die Kundenakquise verbessern und der RBI helfen, effektive, kundenorientierte Kampagnen durchzuführen.

Die Marketingteams der RBI in den einzelnen Ländern führen jeweils lokale Kampagnen in sozialen Netzwerken, im Web, in mobilen Apps und auch via Radio und TV durch. Vor der Einführung von Fivetran verbrachte jedes Team mehrere Tage mit der manuellen Zusammenstellung von Berichten. Das führte zu schlechter Datenqualität und verzögerten Erkenntnissen, da die Berichte nur monatlich oder vierteljährlich erstellt wurden.

Die sofort einsatzbereiten, vollständig-gemanagten Konnektoren von Fivetran bieten den Marketing-Teams von RBI jetzt Zugriff auf Daten nahezu in Echtzeit. So können diese mühelos Berichte erstellen und Kampagnen verfeinern. Das Ergebnis: eine erhebliche Steigerung der Marketingeffektivität. Darüber hinaus haben mehr als 200 Mitarbeitende Zugang zu diesen Erkenntnissen und können so auch weitere Business-Entscheidungen daraus ableiten.

„Fivetran ermöglicht es der RBI, alle Compliance-Vorschriften, wie die DSGVO, zu erfüllen und verfügt über alle Sicherheitszertifizierungen, die für uns als Bank erforderlich sind“, so Christophe de Cussy, Senior Delivery Manager bei der RBI. „Die Fivetran-Plattform optimiert unsere Datenintegration und eröffnet neue Möglichkeiten für datengesteuerte Marketinginitiativen, um unser weiteres Wachstum zu fördern.“

Darüber hinaus nutzt die RBI Fivetran, um ihre Kundendaten-Plattform mit internen und externen Daten zu erweitern. Dies ermöglicht fortschrittliche Machine-Learning-Modelle für tiefere Kundeneinblicke und die Integration von Daten aus Plattformen wie LinkedIn für eine nahtlose Marketingautomatisierung.

„Die Nutzung unserer Plattform durch die RBI ist ein Beispiel dafür, wie Banken mit Hilfe von Daten überzeugende Kampagnen im Bereich Marketing und Kundenakquise erstellen und konkrete Ergebnisse für ihr Unternehmen erzielen können“, fügt Rachel Thornton, Chief Marketing Officer bei Fivetran, hinzu. „Wir unterstützen die digitale Transformation in Unternehmen mit einem sicheren, effizienten Datenzugang, der neue Wege für Wachstum eröffnet.“

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, unterstützt Kunden bei der Nutzung ihrer Daten für KI-Anwendungen, ML-Modelle, Predictive Analytics und operative Workloads. Die Fivetran-Plattform zentralisiert zuverlässig und sicher Daten aus Hunderten von SaaS-Anwendungen und Datenbanken in jede beliebige Destination – on-premise, in der Cloud oder in einer hybriden Umgebung. Tausende von globalen Unternehmen, darunter Autodesk, Conde Nast, JetBlue und Morgan Stanley, vertrauen Fivetran, um ihre wertvollsten Datenbestände zu bewegen, Analysen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de

