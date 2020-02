Radware vereinfacht Anwendungsbereitstellung in Multi-Cloud-Umgebungen

Radware hat mit Alteon Cloud Control eine neue Komponente seiner Alteon Multi-Cloud-Lösung vorgestellt, die die sichere Anwendungsbereitstellung in öffentlichen und privaten Cloud-Umgebungen vereinfachen soll. Diese neue Lösung beinhaltet eine eingebettete Best-of-Breed Web Application Firewall (WAF), fortschrittliche Analytik und ein zentralisiertes Management. Mit flexiblerer Lizenzierung und kontinuierlicher SLA-Überwachung macht Radwares Alteon Multi-Cloud-Lösung die Anwendungsbereitstellung und -sicherheit zu einer echten Self-Service-Lösung für DevOps, SecOps und Anwendungs-Entwicklungsteams.

Entwickelt mit Blick auf DevOps

Die Alteon Multi-Cloud-Lösung erweitert die Fähigkeiten von Radwares Alteon-Reihe von Application Delivery Controllern (ADCs) auf private und öffentliche Cloud-Umgebungen mit einem „Application First“-Ansatz. Alteon Cloud Control bietet eine einfach zu bedienende Schnittstelle, die die Bereitstellung und Überwachung von AD- und Sicherheitsdiensten in jeder Umgebung vereinfachen soll. Dafür automatisiert die Lösung die komplexe Konfiguration von Application Delivery Services, wobei nur die grundlegenden dienstspezifischen Parameter als Eingabe benötigt werden. Das REST API von Alteon Cloud Control ermöglicht die native Integration mit führenden DevOps-Automatisierungstools, ohne dass Fachwissen über ADCs oder Sicherheitslösungen erforderlich ist.

Als Ergebnis stellt Alteon Multi-Cloud- eine komplette Selbstbedienungs-Lösung für die Provisionierung von ADC- und Sicherheitsservices dar, die DevOps-Teams bis zu 90 % der sonst dafür benötigten Zeit sparen kann. Damit können auch Nicht- Sicherheitsexperten (z.B. DevOps, Anwendungseigentümer) solche Dienste mit sowohl negativen als auch positiven Sicherheitsmodellen, automatisierter Richtliniengenerierung und Sicherheitsoptimierung implementieren.

„Jede Cloud-Umgebung hat Macken. Wenn Unternehmen Anwendungen über mehrere Cloud-Umgebungen hinweg verwalten und bereitstellen, werden sie durch einen zunehmenden Grad an Komplexität herausgefordert“, so Michael Tullius, Managing Director DACH bei Radware. „Die Alteon Multi-Cloud-Lösung vereinheitlicht die Anwendungsbereitstellung in den privaten, öffentlichen und hybriden Cloud-Umgebungen unserer Kunden, um eine konsistente Bereitstellung, Funktionalität und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.“

Schutz von Investitionen

Radwares Lösung beinhaltet einen dynamischen Lizenzmechanismus, Global Elastic Licensing (GEL), der es Kunden ermöglicht, eine einzige Lizenz für alle ihre ADC-Bedürfnisse in allen Umgebungen zu erwerben, während sie ihre Investitionen in ältere Alteon ADC-Appliances weiterhin nutzen können. GEL vereinfacht die Planung, indem es mehrdimensionale Flexibilität zu weniger als der Hälfte der Kosten von nativen Cloud-ADC-Lösungen bietet.

Intelligente Analytik für verwertbare Erkenntnisse

Alteon Multi-Cloud Solution Analytics bietet Managern eine integrierte Sicht auf alle Anwendungen in allen Umgebungen über intuitive Dashboards für eine schnelle Ursachenanalyse und die zeitnahe Behebung von SLA-Verletzungen. Es sammelt und korreliert in Echtzeit Informationen über die Anwendungsleistung, die Sicherheit und den Zustand aller verwalteten Anwendungs-Ressourcen und ermöglicht so intelligentere Einblicke und eine schnellere Zuweisung von Verantwortlichkeiten zwischen den DevOps, SecOps und dem Anwendungseigentümer.

Die Alteon Multi-Cloud Lösung skaliert abhängig von Nutzungsmustern automatisch aufwärts und abwärts, um die Bereitstellung von Ressourcen zu optimieren. Dies stabilisiert die Kosten und eliminiert kostenintensives Overprovisioning, während gleichzeitig die Anwendungsverfügbarkeit und Servicequalität während der Verkehrsspitzen sichergestellt werden. Das Ergebnis ist eine erhebliche Reduzierung der Gesamtbetriebskosten.

Radware® (NASDAQ: RDWR) ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Anwendungsbereitstellung und Cybersicherheit für virtuelle, cloudbasierte und softwaredefinierte Rechenzentren. Das preisgekrönte Portfolio des Unternehmens sichert die unternehmensweite IT-Infrastruktur sowie kritische Anwendungen und stellt deren Verfügbarkeit sicher. Mehr als 12.500 Enterprise- und Carrier-Kunden weltweit profitieren von Radware-Lösungen zur schnellen Anpassung an Marktentwicklungen, Aufrechterhaltung der Business Continuity und Maximierung der Produktivität bei geringen Kosten.

