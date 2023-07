RA EXPO 2023: Die neue Fachmesse für moderne Anwaltskanzleien

Die Kanzlei Entwickler und der FFI-Verlag laden ein zur RA EXPO, der neuen Fachmesse für Anwaltskanzleien. Am 24. Oktober 2023 erwartet Anwältinnen und Anwälte sowie Kanzleimitarbeitende in der XPOST in Köln ein vielseitiges Event, das dazu beiträgt, den Fortschritt und die Modernisierung der Kanzlei voranzutreiben.

Die RA EXPO bietet eine umfassende Plattform für alle kanzleirelevanten Themen wie Kanzleiorganisation, Kanzleimarketing, Recruiting, Software, Digitalisierung, Fortbildung, IT und vieles mehr. Mit dabei ist eine Vielzahl renommierter Anbieter sowie neue, moderne Startups, die zum Teil über integrierte ChatGPT-Lösungen verfügen. Ganz gleich, vor welchen Herausforderungen eine Kanzlei steht, auf der RA EXPO finden Teilnehmende die richtigen Antworten.

Neben den vielen Möglichkeiten, neue Produkte und Dienstleistungen kennen zu lernen, können die Besucherinnen und Besucher direkt vor Ort mit den Unternehmen sprechen und sich die Lösungen live zeigen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, Angebote zu vergleichen und im Rahmen von Vorträgen von den Erfahrungen der Anbieter zu profitieren.

Auf einer beeindruckenden Messefläche von 4.000 m² finden Besucherinnen und Besucher alles, was sie für sich und ihre Kanzlei brauchen. Die RA EXPO ist am 24. Oktober 2023 von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 50 EUR zzgl. MwSt. pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter folgendem Link vorgenommen werden: besucherticket

Neben den vielen Möglichkeiten, neue Produkte und Dienstleistungen kennen zu lernen, gibt es eine Reihe spannender Aktionen zu erleben:

1. VR-Simulator: Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, in einem VR-Simulator realistische Empfindungen zu erleben.

2. E-Scooter: Auf einem herausfordernden Parcours können die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten testen und mit der besten Rundenzeit einen E-Scooter gewinnen.

3. Walk the Plank: Eine virtuelle Umgebung bietet die Möglichkeit, auf Holzbohlen auf dem Dach eines Hochhauses zu balancieren und den Adrenalinkick zu erleben.

4. Preise: Eine Verlosung bietet die Chance auf tolle Gewinne für die Teilnehmenden und ihre Kanzleien.

Die RA EXPO verspricht ein innovatives Erlebnis für alle Teilnehmenden zu werden und ist der ideale Ort, um die neuesten Trends für die Kanzlei zu entdecken und sich mit Branchenexpertinnen und -experten auszutauschen.

Jetzt informieren & anmelden unter: raexpo.de

Für Presseanfragen: Anja Christmann, E-Mail: christmann@ffi-verlag.de, Tel: 02233-946 979-17

„Freie Fachinformationen“ erstellt Fachinformationen für Freie Berufe. Anwälte und Steuerberater erhalten hier wichtige Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert und ist daher für die Leser gratis.

Firmenkontakt

FFI-Verlag

Markus Weins

Leyboldstr. 12

50354 Hürth

02233/80575-12

02233/80575-17



http://www.ffi-verlag.de

Pressekontakt

ServiceCenter Herrmann GmbH

Christof Herrmann

Oppenhoffallee 115

52066 Aachen

0241/99763411

0241/99763412



http://www.sc-herrmann.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.