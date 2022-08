Querschläger – satirische, witzige und ehrliche Kurzgeschichten

Diese Kurzgeschichtensammlung lässt uns ein wenig hinter die Gardinen mancher Menschen blicken. Satirisch und witzig, aber auch melancholisch und nachdenklich.

Buchbeschreibung:

Irgendwie sind sich doch viele der Main-Stream-Krimis ähnlich: Ein Toter gleich am Anfang, am Ende geht dann ein Täter in den Knast oder er stürzt vom Balkon, dazwischen gibt´s Venedig, Istanbul oder neuerdings auch Sylt oder Tirol. Am nächsten Tag schon haben wir die Handlung vergessen. Eben, weil alles immer ähnlich ist.

Nicht so bei den Kurzgeschichten dieses Buches.

Oft gibt es im letzten Teil der Geschichten eine völlig unerwartete, oft skurrile Wendung, ungewöhnlich und dennoch irgendwie bekannt.

Gerade darum behalten wir sie im Gedächtnis.

Ein Grund genug, sonntags um 20 Uhr 15 nicht unseren Fernseher einzuschalten oder den Laptop aufzuklappen, sondern uns mit den Querschlägern in eine ruhige Ecke zurückzuziehen.

Produktinformation:

Taschenbuch: ‎144 Seiten

ISBN-10:‎ 3961117128

ISBN-13: ‎978-3961117123

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch:

Überraschende Kurzgeschichten

Eine unterhaltsame Sammlung pointierter, augenzwinkernder Kurzgeschichten mit Tiefgang. Jedes Mal, wenn ich dachte, eine Geschichte bereits im Frühstadium durchschaut zu haben, ging sie schließlich doch ganz anders aus. Meistens schreibt Volker Maaßen sehr gefühlvoll, manchmal makaber, aber niemals verletzend. Meine persönliche Lieblingsgeschichte: ‚Der Knoten über dem Herzen‘.

Empfehlenswert!

(Quelle Amazon)

