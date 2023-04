Quarkhasen und Scheck für Kinderclubhaus Sternschnuppe

Bäcker Wiedemanns jährlicher Ostergruß für Neuköllner Kinder

Das Kinderclubhaus Sternschnuppe (KCH) liegt in Neukölln Britz. Es ist eine Oase für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren. Hier können sie nach Herzenslust toben und spielen, hier können sie chillen und sich austauschen. Engagierte Erzieherinnen und Erzieher geben ihnen dabei Schutz und Anleitung. „Sozial benachteiligte Kinder zu unterstützen, halte ich für außerordentlich wichtig und insbesondere das Kinderclubhaus Sternschnuppe ist mir ans Herz gewachsen“, erklärt Klaus Wiedemann. Zu Ostern hat der beliebte Berliner Bäckermeister nicht nur seine leckeren Quarkhasen im Gepäck, sondern auch viel Spielzeug vom Basketball bis zum Monopoly-Spiel. Den Wunschzettel der Kinder und Jugendlichen hat Wiedemann von Leiterin Annette Muggelberg bekommen. Und natürlich gibt es auch den traditionellen Scheck, denn so bleibt die „Sternschnuppe“ auch finanziell flexibel. Erzieherin Silvia Herrmann bedankt sich ganz gerührt bei Klaus Wiedemann, während die Kinder und Jugendlichen laut klatschen und sichtlich begeistert sind.

„Als Bäckermeister freue ich mich, wenn die Menschen Brot, Brötchen und Kuchen aus meiner Backstube mögen und als Vater freue ich mich, wenn ich den Kindern und Jugendlichen zu Ostern eine kleine Freude machen kann – denn die Zeiten sind nicht leicht“, sagt Klaus Wiedemann. Deshalb hat er – wie seit über 20 Jahren – nicht nur Spielzeug und Quarkhasen, sondern auch 1.000 Euro mitgebracht. Erzieherin Daniela Becker stellt die Pläne des KCH vor: „Wir wollen mit dem Geld eine Herdplatte und Töpfe anschaffen und dann in Zusammenarbeit mit der „Tafel“ dafür sorgen, dass die Kinder regelmäßig ein warmes Essen bekommen. Vielen Dank, lieber Klaus!“

Zuletzt äußert Klaus Wiedemann noch einen Wunsch: „Ich habe eine Bitte an Euch. Wenn Ihr mal groß seid, dann möchte ich, dass Ihr – genauso wie ich heute – jemandem anderen helft. Entweder mal einer Oma den Müll runtertragen oder jemanden in Not unterstützt. Versprecht Ihr mir das?“ „Jaaaa“, rufen die Sternschnuppe-Kinder mit Begeisterung.

Bäcker Wiedemann ist ein Berliner Handwerksbetrieb mit fast 130-jähriger Familientradition. Das 1895 von Friedrich Wiedemann in Weißensee gegründete Unternehmen verfügt heute über 31 Filialen in Berlin sowie zwei in Potsdam. Inhaber Klaus Wiedemann und seine 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen Wert auf die Verarbeitung hochwertiger Produkte und traditionelle Handarbeit: Bäckermeister und Gesellen stellen täglich frischen Natursauerteig her, formen Brote von Hand und backen im Steinofen. Neben patentiertem Steinmetz®-Mehl werden zudem etwa reiner Honig statt Zucker sowie Butter statt Margarine verarbeitet.

