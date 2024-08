Prozessmodellierung: So steigern Unternehmen ihre Effizienz und senken die Kosten

Wollen Unternehmen langfristig im Wettbewerb bestehen, müssen sie sich mit verschiedensten äußeren Einflüssen auseinandersetzen. Globalisierung und Fachkräftemangel verschärfen die Konkurrenz, Digitalisierung und steigende Kundenanforderungen erfordern Schnelligkeit und Flexibilität. Hinzu kommen innerbetriebliche Schwachstellen wie Kostenzunahmen oder Kommunikationsprobleme: Allesamt Hürden, die kaum ein Betrieb gleichzeitig nehmen kann. So sinkt an vereinzelten Schnittstellen die Produktivität – und mit ihr die Umsatzhöhe. Doch es ist möglich, Konfliktfelder zu identifizieren und ihnen wirksam zu begegnen. Mit der hierarchischen Prozessanalyse von DDA Consulting lassen sich ineffektive Arbeitsmethoden ermitteln und erneut zu maximaler Effizienz führen.

Kosten sparen und Effizienz steigern

Im weitreichenden Angebot innovativer Technologien findet jedes Unternehmen spezifische Softwarelösungen zur Zeit- und Kosteneinsparung. Doch die individuell bestgeeignete lässt sich nicht immer einfach bestimmen. Eine garantierte Optimierung aller Geschäftsabläufe bieten maßgeschneiderte Prozessanalysen. Schnell und allgemein verständlich zeigen sie Unzulänglichkeiten im internen System auf – und Wege, verlorenes Potenzial erneut voll auszuschöpfen. Kurz: Eine maßgeschneiderte Prozessmodellierung spart Kosten und steigert die Effizienz. Besonders wirkungsvoll erweist sich dabei die hierarchische Vorgehensweise. Sie orientiert sich an der Relevanz der jeweiligen Geschäftsprozesse und gliedert diese entsprechend ihrer Rangordnung in fünf Ebenen. So steht auf der obersten Stufe der Kernprozess mit primären Unternehmensaktivitäten. Ihm folgt mit einzelnen Varianten oder Abschnitten dieser Hauptaktivitätsfelder der Hauptprozess, dem wiederum eigene Teilprozesse unterliegen. Sie bestehen aus zusammengefassten Aktivitäten und beinhalten Prozeduren, welche den vorletzten Absatz bilden. Spezifische operative Tätigkeiten innerhalb der Prozeduren schließlich werden als Arbeitsschritte zusammengefasst.

Als abteilungsübergreifend visuelles Tool lässt sich die strukturierte Rangordnung der Prozesshierarchie auch für IT-Laien transparent darstellen. Ebenso unkompliziert erweist sich die Herangehensweise. Ausgewählte Mitarbeiterteams erlernen in professionellen Schulungen relevante Grundlagen und Symbole des Konzeptes. Ausgesuchte Praxisbeispiele erhöhen das praktische Anwendungsverständnis und ermöglichen die explizite Zuordnung, Identifizierung, Analyse und Priorisierung potenzieller Schwachstellen. Nach absteigender Relevanz werden ihnen Prozesse zugeordnet und Schritt für Schritt verfeinert. Ist das volle Optimierungspotenzial ausgeschöpft, erfolgen die Integration in unternehmenseigene IT-Systeme sowie die Überprüfung der Prozessautomatisierungen in kontrollierter Umgebung. Verläuft auch diese Phase zufriedenstellend, sorgen kontinuierliches Monitoring und optionale Anpassungen für dauerhaft hohe Leistungsniveaus.

Die hierarchische Prozessmodellierung ist unkompliziert, aufschlussreich, direkt ausführbar und garantiert lukrativ. Und damit ein unverzichtbares Tool für langfristige Kostenreduzierungen und Steigerungen der Gesamteffizienz. Kunden der DDA Consulting sparen zudem Zeit und Aufwand. Sie profitieren von langjähriger Branchenexpertise, hoher Zuverlässigkeit und individuell maßgeschneiderten Projektlösungen. Eine perfekte Kombination, um im künftigen Wettbewerb bestmöglich aufgestellt zu sein.

Wir von DDA Consulting unterstützen Unternehmen dabei, die Chancen der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem breitem Fachwissen, können wir die Digitalisierung Projekte unserer Kunden erfolgreich auf dem Weg in die Zukunft begleiten.

Unsere gezielten Digitalisierungsmaßnahmen und Agilen Management Methoden erschließen neue Potentiale und ermöglichen es unseren Kunden nachhaltig erfolgreich zu sein. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und gestalten Sie zusammen mit uns Ihre digitale Zukunft!

