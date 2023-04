ProSoft schließt Distributionsvereinbarung mit ECOS Technology

Mehrwert für Fachhändler und Systemhäuser: IT-Security-VAD ProSoft vertreibt die ECOS TrustManagementAppliance ­ – eine PKI- und Key-Management-Lösung zur Absicherung digitaler Identitäten und Infrastrukturen.

Geretsried, im März 2023 – ProSoft hat eine Distributionsvereinbarung mit ECOS Technology abgeschlossen, einem deutschen Hersteller BSI-zugelassener Fernzugriffs- und PKI-Lösungen zur Absicherung der Kommunikation im Bereich IT, IoT und Industrie 4.0. Der auf IT-Security spezialisierte Value Added Distributor vertreibt ab sofort die PKI- und Key-Management-Lösung ECOS TrustManagementAppliance an Fachhändler, IT-Dienstleister und Systemhäuser in der DACH-Region. Reseller erhalten dadurch kompetente Unterstützung entlang des gesamten Verkaufsprozesses – von der Presales-Beratung bis zur Implementierung.

Mit der ECOS TrustManagementAppliance schafft ECOS die Grundlage für vertrauenswürdige IT-Infrastrukturen, sichere Authentisierung und den Schutz der Kommunikation auch im IoT- und Industrie-4.0-Umfeld. Als PKI- und Key-Management-Lösung bietet die Lösung sämtliche Funktionen rund um die Erzeugung, das Ausrollen und die Validierung von Zertifikaten. Schlüssel und Zertifikate lassen sich komfortabel erstellen, verwalten, verteilen und verifizieren. Die Zertifikatsverwaltung ermöglicht zudem einen jederzeitigen Überblick über die innerhalb der jeweiligen Organisation verwendeten Zertifikate und die entsprechenden Laufzeiten. Die ECOS TrustManagementAppliance kann über verschiedene Schnittstellen (beispielsweise ACME, LDAP, SCEP, EST) sowie eine REST-API flexibel an unterschiedlichste Bestandssysteme angebunden werden, darunter etwa Produktionssysteme, IoT-Management-Lösungen oder IAM-Systeme.

PKI- und Key-Management für sichere IoT-Umfelder

„Die Analyse aktueller Cyberattacken zeigt, dass digitale Identitäten zunehmend im Fokus solcher Angriffe stehen. Gerade im IoT-Umfeld entstehen gleichzeitig Infrastrukturen mit ganz neuen Geräten, Sensoren und Aktoren, deren Authentisierung und Kommunikation zum Schutz vor Manipulationen und Attacken dauerhaft abgesichert werden müssen. Dies geht über den Schutz klassischer PCs und Server weit hinaus. Mit der ECOS TrustManagementAppliance können wir unseren Partnern einen attraktiven, nutzenstiftenden Mehrwert bieten und unser IT-Security Portfolio mit einer einzigartigen PKI- und Key-Management-Lösung ergänzen“, sagt Robert Korherr, Geschäftsführer der ProSoft GmbH.

„ProSoft steht als VAD und Trusted Advisor für einen ganzheitlichen Ansatz im Bereich der IT-Sicherheit und hat uns durch das hohe Maß an IT-Security-Kompetenz überzeugt“, erklärt Paul Marx, Geschäftsführer der ECOS Technology GmbH. „Fachhändler und Dienstleister erhalten dadurch eine zusätzliche Anlaufstelle für Komplettlösungen aus einer Hand. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und möchten die Serviceleistungen rund um die ECOS TrustManagementAppliance dadurch nochmals ausbauen.“

Über ProSoft

ProSoft wurde 1989 als Anbieter von komplexen Softwarelösungen im Großcomputer-Umfeld gegründet. Seit 1994 fokussiert sich das Unternehmen auf Netzwerk-Management- und IT-Sicherheitslösungen für moderne, heterogene Microsoft-Windows-Infrastrukturen, inklusive Mac-OS, Linux sowie mobile Umgebungen und Endgeräte. Die Experten führen effiziente Soft- und Hardware für Konzerne und mittelständische Unternehmen und haben sich als Spezialisten für IT-Security etabliert. Darüber hinaus unterstützt ProSoft als Value-Added-Distributor (VAD) Hersteller beim „Go-to-Market“ und der Markteinführung neuer Lösungen im deutschsprachigen Teil Europas. Im Fokus stehen dabei Mehrwerte für Reseller und institutionelle IT-Anwender. Hersteller profitieren von den firmeninternen Marketing- und Vertriebsstrategien und Services wie Webcasts, Events, Partnertrainings, Installations- und Produktsupport. Ferner ist ProSoft stets auf der Suche nach den hochspezialisierten „Hidden Champions“ der IT-Hersteller, um alle Kundenanforderungen exakt zu bedienen und die Lücken der Standardanwendungen zu schließen. Mehr Informationen unter https://www.prosoft.de sowie unter dem Unternehmens-Blog unter https://www.prosoft.de/blog/.

Über die ECOS Technology GmbH

Die ECOS Technology GmbH hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von IT-Lösungen für den hochsicheren Fernzugriff (Remote Access), Videokonferenzlösungen im Bereich VS-NfD sowie die Verwaltung von Zertifikaten und Schlüsseln spezialisiert. Zu den Kernprodukten, die in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden, zählen der ECOS SecureBootStick und die PKI-Appliance ECOS TrustManagementAppliance. Unternehmen, Behörden und Organisationen sind damit zum Beispiel in der Lage, eigene Zertifikate zu erstellen, zu verlängern oder zurückzuziehen, Mitarbeiter im Homeoffice anzubinden, kosteneffizient schnell nutzbare Notfallarbeitsplätze für Krisenfälle vorzuhalten oder Industrieanlagen sicher und geschützt fernzuwarten. Durch die kostenoptimierten Thin-Client-Lösungen von ECOS können außerdem in vielen Szenarien die Hardwarekosten massiv gesenkt werden (Lifecycle Extension). ECOS beschäftigt sich bereits seit 1999 mit der IT-Sicherheit im Rahmen von Netzwerkinfrastrukturen. Das deutsche Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oppenheim bei Mainz. Weitere Informationen: https://www.ecos.de

