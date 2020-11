Proske zum ersten VDR Innovation Champion gekürt

Die Proske GmbH konnte das Finale für sich entscheiden und hat trotz der Vielzahl eingereichter Bewerbungen den VDR „Innovation Champion Award 2020“ gewonnen. Die Auszeichnung erhielt die Eventmanagement- und Marketing-Agentur für ihre digitale Veranstaltungsplattform „Proske Virtual Venue“. Die Teilnehmenden der digitalen Tagung für Geschäfts- und Mobilitätsmanagement 2020 votierten für das Unternehmen mit Sitz in München, Rosenheim und New York City und kürten es zum ersten „Innovation Champion“ des Verbands Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR).

Die zentralen Ziele der von Proske entwickelten virtuellen Plattform sind es, die Aufmerksamkeit der Besucher über zahlreiche Inhalte und digitale Features fokussiert auf der Plattform zu halten und die Kommunikation der Gäste untereinander zu fördern. Dazu bietet die Virtual Venue Plattform Einbindungsmöglichkeiten interaktiver Technologien wie Event-Apps, Voting-Systeme, Virtual und Augmented Reality sowie Schnittstellen zu Teilnehmer-Management-Systemen.

Die technischen Ausstattungsmerkmale konnten die Jury wie auch die Teilnehmenden der digitalen Tagung ebenso überzeugen wie die Möglichkeit, die Umgebung individuell auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Nutzers zuzuschneiden. Das integrierte Corporate Branding schafft zudem einen hohen Wiedererkennungswert und beeindruckte darüber hinaus die Jury. Die von Proske geschaffenen virtuellen Räume eignen sich für jegliche Art hybrider und virtueller Meetings und Events. Auch große Tagungen und Kongresse lassen sich auf der Plattform vollständig abbilden.

Dazu Proske Geschäftsführer René Proske: „Wir freuen uns riesig über die Anerkennung unserer Arbeit, welche bereits vor Corona gestartet hatte. Daher konnten wir bereits zum Beginn der Pandemie ein ausgereiftes Produkt anbieten. Da Relevanz der Inhalte für die User der Schlüssel zu erfolgreichen virtuellen Treffen ist, freuen wir uns, in Kürze KI-gestützte, dynamische Inhalte auf unserer Cloud-basierten SaaS Plattform anzubieten.“

Bildunterschrift: René Proske (Foto: Proske)

Proske GmbH

Die Proske GmbH bietet seit 1986 maßgeschneiderte Lösungen im 360°-Service für Marketing- und Eventmanagement. Zur Expertise zählt die Entwicklung und Implementierung Strategischer Meeting Management Programme (SMMPs) – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Ansprüche eines jeden Unternehmens sowie die Durchführung digitaler und nicht digitaler Veranstaltungen national wie international auf sechs Kontinenten.

Jüngster Geschäftszweig des Unternehmens ist die Virtual Venue Plattform. Der virtuelle Veranstaltungsort gibt Kunden die Möglichkeit, Meetings und Events jeglicher Größe und Couleur in Echtzeit zu realisieren. Für die webbasierten Veranstaltungen liefert die Proske GmbH passgenaue Lösungen mit den entsprechenden digitalen und interaktiven Features und der kompletten Logistik.

Die inhabergeführte Eventmanagement- und Marketing-Agentur ist in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten tätig und zählt weltweit rund 80 Mitarbeiter, die 16 verschiedene Sprachen sprechen. Die Zentrale der Proske GmbH befindet sich in Rosenheim, weitere Büros unterhält das Unternehmen in München und New York.

Proske GmbH

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartner: Patric Weiler

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: patric.weiler@proske.com

Web: www.proske.com und www.proske-virtual-venue.com