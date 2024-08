Proske veröffentlichte dreiteilige Webinar-Reihe

Wie digitale Lösungen Firmenveranstaltungen revolutionieren können

In der schnelllebigen Welt der Unternehmensveranstaltungen ist es immer wichtiger geworden, Branchentrends frühzeitig zu erkennen und mit innovativen Lösungen stets einen Schritt voraus zu sein. Proske hat deshalb eine Webinar-Reihe mit drei Beiträgen veröffentlicht, die Eventmanager:innen und Entscheidungsträger:innen in Unternehmen mit dem Wissen und den Werkzeugen für die Bewältigung künftiger Herausforderungen bei der Eventplanung ausstatten. Sie stehen in der On-Demand-Bibliothek von Proske zur Verfügung.

Die Trends des Jahres 2024 sind stark von digitalen Lösungen geprägt und stellen ein zentrales Thema für Firmenveranstaltungen dar. Digitale Lösungen sind wesentlicher Bestandteil zukünftiger Formate wie Präsenzveranstaltungen, hybride Events und Online-Events. Nahezu alle Interaktionspunkte im Lebenszyklus einer Veranstaltung bieten Potenzial für digitale Anwendungen. Dies umfasst Ankündigungen und Teaser, die Registrierung, den Websiteaufbau, HTML-E-Mail-Erweiterungen und remote Networking-Möglichkeiten durch Online-Communities. Auch vor Ort spielen digitale Lösungen eine Schlüsselrolle bei der Publikumsbeteiligung und Vernetzung. Nach der Veranstaltung werden Aktivitäten ebenfalls maßgeblich durch digitale Lösungen unterstützt.

Die drei Proske-Experten Lisbeth Hanses, Director Digital Solutions, Nicole Deisenhofer, Director Strategy & Innovation, und Lennart Bendix, Senior Digital Solutions Manager und Nachhaltigkeitsexperte, erörterten, warum digitale Tools für ein strategisches Eventmanagement unerlässlich sind und wie sie entscheidende Vorteile bieten, wie zum Beispiel eine erhebliche Kosten- und Zeitersparnis, höhere Zufriedenheit der Teilnehmenden und verbesserte Markenpräsenz.

Technologie und digitale Lösungen sind zentrale Angebote, mit denen die Agentur die Zukunft von Veranstaltungen gestalten will. Der Proske-Experte Lennart Bendix befasste sich in dem Webinar „Kommunikation und erweitertes Engagement“ mit der Frage, wie digitale Veranstaltungsplattformen Unternehmen dabei unterstützen können, die Zahl der Berührungspunkte mit ihrem Publikum zu erhöhen, ganzheitliche und langfristige Kommunikationsstrategien umzusetzen und gleichzeitig die Reichweite einer Veranstaltung und ihre Wirkung zu vergrößern. Er thematisierte die optimierten Networking-Möglichkeiten und die Gemeinschaftsbildung sowie die Arten von digitalen Event-Plattformen.

Das folgende Webinar setzte sich mit dem Thema „Personalisierung durch Datenanalyse und KI“ auseinander. Inhaltlich stand die Überlegung im Fokus, wie eine Vorausschau auf das potentielle Verhalten von Teilnehmenden einer Veranstaltung möglich wird und – darauf aufbauend – eine individuelle Ansprache erleichtert. Wie erleben die Teilnehmenden eine Veranstaltung und wo können mit immersiven Technologien Erlebnisse strategisch optimiert werden? Antworten gab Lisbeth Hanses in dem Webinar. Sie setzte sich im Einzelnen mit der Teilnehmerdatenerfassung für virtuelle und persönliche Veranstaltungen auseinander und untersuchte die Datenanalyse und ihr Potenzial für strategische Entscheidungsfindung sowie die Macht der KI in der Datenanalyse.

Im dritten Webinar „Bereicherung von Erlebnissen durch immersive Technologien“ beschäftigte sich Nicole Deisenhofer mit der Frage, wie Teilnehmende eine Veranstaltung erleben und wie sich gesammelte Erfahrungen strategisch mit immersiven Technologien verbessern lassen. Insbesondere setzte sich die Expertin mit digitalen Erweiterungen der Umgebung durch Augmented Reality auseinander und skizzierte den Eintritt in eine neue Dimension mit Virtual Reality. Gleichzeitig thematisierte sie die immersive Zusammenarbeit und Mitgestaltung im Metaverse.

Die Beiträge in der On-Demand-Bibliothek von Proske lassen sich über folgenden Link ansteuern: https://0ziyzlyn.sibpages.com/

