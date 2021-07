Proske präsentiert Portfolio auf der Cvent CONNECT

Die Proske GmbH ist auf der diesjährigen Cvent CONNECT mit einem virtuellen Messestand vertreten. Unter dem Motto „How to succeed in the new era of events“ findet die weltweit führende Konferenz für Veranstaltungstechnologie vom 1. bis 4. August 2021 als Hybrid-Event in Las Vegas statt.

Die Technologiemesse bringt Tagungs-, Veranstaltungs- und Hospitalityspezialisten live und virtuell zusammen, um eine Plattform zur Präsentation neuer Leistungen und Lösungen zu schaffen. Teilnehmer vor Ort wie auch virtuell haben hier die Gelegenheit, reale und virtuelle Stände zu besuchen und sich mit Anbietern und Experten auszutauschen. Dafür können sich Aussteller und Besucher unter anderem live oder in Videokonferenzen treffen und mit Ausstellern wie der Proske GmbH interagieren.

Auf dem virtuellen Messestand von Proske stehen an den vier Augusttagen die aktuellen Lösungen für das SMMP Segment (Strategische Meeting Management Programme) im Mittelpunkt – vertreten von einem kompetenten Expertenteam, das Fragen beantwortet und Termine vereinbart.

Das Rosenheimer Unternehmen Proske und Cvent verbindet eine langjährige Partnerschaft im Zusammenhang mit der Entwicklung der Virtual Venue Produkte von Proske und Cvent.

Proske GmbH

Die Proske GmbH bietet seit 1986 maßgeschneiderte Lösungen im 360°-Service für Marketing- und Eventmanagement. Zur Expertise zählt die Entwicklung und Implementierung Strategischer Meeting Management Programme (SMMPs) – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Ansprüche eines jeden Unternehmens sowie die Durchführung digitaler und nicht digitaler Veranstaltungen national wie international auf sechs Kontinenten.

Jüngster Geschäftszweig des Unternehmens ist die Virtual Venue Plattform. Der virtuelle Veranstaltungsort gibt Kunden die Möglichkeit, Meetings und Events jeglicher Größe und Couleur in Echtzeit zu realisieren. Für die webbasierten Veranstaltungen liefert die Proske GmbH passgenaue Lösungen mit den entsprechenden digitalen und interaktiven Features und der kompletten Logistik.

Die inhabergeführte Eventmanagement- und Marketing-Agentur ist in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten tätig und zählt weltweit rund 80 Mitarbeiter, die 16 verschiedene Sprachen sprechen. Die Zentrale der Proske GmbH befindet sich in Rosenheim, weitere Büros unterhält das Unternehmen in München und New York.

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartner: Patric Weiler

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: patric.weiler@proske.com

Web: www.proske.com und www.proske-virtual-venue.com