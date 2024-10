Proske engagiert sich auch bei der zweiten Auflage des ebx.lab

ebx.lab sucht nach neuen Lösungen für Business-Events

Die Proske GmbH nimmt auch an der zweiten Edition des ebx.lab, einer wegweisenden Initiative des German Convention Bureau (GCB), teil. Die diesjährige Veranstaltung fand am 19. und 20. September 2024 in Frankfurt/Main statt und bot eine Plattform für Unternehmen und Experten, um Herausforderungen, Lösungen und innovative Ideen im Bereich Business-Events zu teilen.

Proske bringt seine Expertise als Entwickler der Eventplattform magnid sowie als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP) aktiv in die Veranstaltung ein. Das Unternehmen ist bekannt dafür, als Innovationstreiber die Digitalisierung voranzutreiben und neue Standards in der MICE-Branche zu setzen. Mit seinen zukunftsweisenden Lösungen leistet Proske einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und Modernisierung von Business-Events.

Das ebx.lab 2024 steht ganz im Zeichen der Suche nach neuen Möglichkeiten für Business-Events. Entscheidungsträger:innen aus Event-, Marketing- und Kommunikationsabteilungen führender Unternehmen und Verbände sowie strategische Fach- und Führungskräfte aus Destinationen, Agenturen, Veranstaltungszentren und Hotels arbeiten dafür gemeinsam an praxisorientierten Entwicklungen. Ergänzt wird diese Gruppe durch Insider mit strategischen Funktionen in Forschung und Entwicklung aus Bereichen wie Eventtechnologie, Gaming, Big Data, Human Resources, Bildung und Start-ups.

Die zweite Edition des ebx.lab startete bereits am 11. Juli 2024 mit einem Digital-Meetup, das den Teilnehmer:innen die Möglichkeit zum Kennernlernen bot. Diese Auflage widmet sich einem Reality Check für die deutschsprachige Business-Events-Landschaft und beleuchtet zentrale Fragen: Wie fit sind wir für die bevorstehenden Transformationen in der Welt der Events, Brands und Experiences? Wo liegen ungenutzte Potenziale? Und wie können wir gemeinsam handfeste Lösungen entwickeln, die sowohl unseren Organisationen als auch der breiteren Community zugutekommen?

Im Fokus stehen die drei Transformationsfelder, die sowohl heute als auch in Zukunft prägend und herausfordernd sein werden: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und der Generationenwandel in der Arbeitswelt. Die strategische Innovationswerkstatt für Events, Brands und Experiences wird in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO umgesetzt.

Nach dem ebx.lab in Frankfurt folgt am 7. November 2024 ein weiteres Digital-Meetup, bei dem die Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden. Anschließend erfolgt eine Veröffentlichung als Whitepaper.

Über die Proske GmbH:

Das schon 1986 in München gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 130 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

Proske GmbH

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartnerin: Nicole Deisenhofer

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: nicole.deisenhofer@proske.com

Web: www.proske.com