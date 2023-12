Prosit Neujahr

Chicago begrüßt 2024 mit spektakulärem Feuerwerk

Chicago begrüßt 2024 mit spektakulärem Feuerwerk

Bürgermeister Brandon Johnson und Chicagos Department of Cultural Affairs and Special Events (DCASE) gaben gestern die Rückkehr des Silvesterfeuerwerks am Chicago River bekannt. Zur Einstimmung auf den Abend erwartet die Feiernden außerdem eine audiovisuelle Projektions-Show aus dem Hause ART on THE MART.

Das Feuerwerk wird Punkt Mitternacht von sechs Brücken parallel gestartet. Die besten Beobachtungspunkte finden sich laut Veranstalter entlang des Chicago River am Upper Wacker Drive zwischen den McClurg Court und der Franklin Street. Bereits ab 19:30 Uhr läuft hier eine audiovisuelle Projektionsshow in Dauerschleife. Gezeigt wird ein Best of aus fünf Jahren ART on THE MART. Kurz vor Mitternacht schaltet das Programm in den Countdown über. Nach dem Feuerwerk folgt ein Neujahrsgruß.

Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten kommt es am späten Silvesterabend zu diversen Sperrungen. Betroffen ist u.a. der Riverwalk – ausgenommen des Abschnitts zwischen der Wells Street und Orleans Street, damit die Zuschauer das komplette audiovisuelle Projektionsprogramm der ART on THE MART-Show genießen können – sowie die Brücken Franklin Street, LaSalle Street, Clark Street, Dearborn Street, State Street und Columbus Drive.

„Chicagos Bewohner besitzen die einzigartige Fähigkeit, aus jedem Tag Hoffnung und Kraft zu schöpfen, und die Silvesternacht ist die Grundlage dafür, das neue Jahr mit demselben unbändigen Optimismus zu beginnen“, sagte Bürgermeister Brandon Johnson. „Der Chicago River ist eine Ikone unserer Stadt, die uns verbindet. Wir freuen uns darauf, die Stadt in großem Stil zusammenzubringen, bestehende Traditionen fortzusetzen und neue zu beginnen.“

Alternativ zum Silvester-Spektakel am Chicago River sind alle Einwohner und Gäste Chicagos dazu eingeladen, dem berühmten Feuerwerk am Navy Pier kostenlos beizuwohnen. Die preisgekrönte Show beginnt mit dem Countdown und findet ihren Höhepunkt in einem 10-minütigen Feuerwerk, bei dem 100.000 Raketen den Mitternachtshimmel über dem Lake Michigan erhellen.

Ausführliche Informationen zu sämtlichen Silvesterfeierlichkeiten der Stadt finden sich online unter ChooseChicago.com.

Quelle:Choosechicago.com

Die drittgrößte Stadt Nordamerikas bietet seinen Einwohnern und Besuchern nicht nur reichlich Glamour und Kultur, sondern auch eine überdurchschnittlich große Portion Lebensqualität. Berühmt ist die weltoffene Mid-West-Metropole allen voran für ihre ikonische Architektur, erstklassige Restaurants, weltberühmte Museen, Musikclubs und Theater. Darüber hinaus findet sich entlang der kilometerlangen Uferpromenaden des Chicago River und des Lake Michigan sowie in den mehr als 300 Parks und Grünflächen der Stadt vielseitige Freizeitoasen zum Entspannen. Wer Chicago wirklich kennenlernen möchte, taucht in den Alltag seiner 77 Vierteln ein. Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz.

