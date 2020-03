projekt0708 erwirbt neue Zertifizierungen als SAP Recognized Expertise Partner für SAP-SuccessFactors-Lösungen

München, 2. März 2020. Für SAP Gold-Partner projekt0708 beginnt das Jahr mit gleich zwei Erfolgen: Der Münchner IT-Dienstleister konnte sich als SAP Recognized Expertise Partner in Deutschland für SAP SuccessFactors Talent Solutions und SAP SuccessFactors Learning Solutions qualifizieren.

Mit diesen Zertifizierungen zeichnet der Softwarehersteller Partner mit nachgewiesener Erfahrung in bestimmten Anwendungsbereichen oder Branchen aus. Diese Expertise wird auch offiziell in den Partner-Listungen ausgewiesen; Neukunden finden so schneller den passenden Implementierungspartner.

Voraussetzungen für die jeweiligen Qualifizierungen sind nicht nur speziell ausgebildete Berater, sondern auch der Nachweis erfolgreich durchgeführter Projekte mit mindestens drei Referenzkunden auf dem betreffenden Gebiet. projekt0708 kann hier auf erfolgreiche Projekte im vergangenen Jahr mit Referenzkunden aus unterschiedlichen Branchen – Handel, Konsumgüter und Maschinenbau – verweisen.

Erst Ende 2019 hatte das IT-Unternehmen SAP Recognized-Expertise für die Lösungen SAP SuccessFactors Recruiting und SAP SuccessFactors Onboarding in Deutschland bescheinigt bekommen.

Die cloudbasierte Human Capital Management Suite von SAP SuccessFactors besteht aus mehreren Lösungen und wird ständig weiterentwickelt. Es gibt im deutschsprachigen Raum bislang nur wenige Partner, die sich bereits für mehrere Bereiche dieser vergleichsweise neuen SAP-Suite qualifizieren konnten, wie Jörg Ehrlich, Director HR Solutions bei projekt0708, erläutert. Umso mehr freue man sich über diese Auszeichnung, die auch eine Differenzierung im Markt bedeute. „Wir sind stolz auf unser Team, gemeinsam konnten wir unsere Ziele für die Zertifizierung verwirklichen“, so Jörg Ehrlich.

Auf dem Erfolg ausruhen werde man sich jedoch nicht: Die SAP Recognized Expertise ist durch jährliche Audits zu bestätigen. Zudem hat sich die Münchner IT-Beratung für 2020 bereits das nächste Ziel gesetzt – die Zertifizierung für SAP SuccessFactors Employee Central. Darüber hinaus soll auch die Kompetenz im Bereich User Experience (UX) entsprechend nachgewiesen werden.

Über projekt0708

Die projekt0708 GmbH ist ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors), SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) und SAP-Concur-Lösungen spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt projekt0708 über Expertisen in der Mobilisierung und Vereinfachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist München.

Ursprünglich als Arbeitstitel für das „Projekt Selbständigkeit“ der Firmengründer gedacht, blieb projekt0708 später als Unternehmensname bestehen. Seit Juli 2008 unterstützen die Mitarbeiter von projekt0708 Unternehmen jeder Größe und sämtlicher Branchen. Damit richten sich die Service- und Beratungsleistungen auch an international aufgestellte Unternehmen. Neben der HR-Konzept- und Prozessberatung zählen insbesondere SAP-SuccessFactors-Beratungsleistungen zum Angebot. Darüber hinaus umfasst die Expertise alle erforderlichen Technologien, Methoden und Programmiersprachen für maßgeschneiderte Implementierungen und kundenspezifische Zusatzentwicklungen. Als Bestätigung der Kompetenzen und Projekterfolge hat projekt0708 bereits seit 2014 den Status als SAP-Partner mit SAP Recognized Expertise im Bereich SAP ERP HCM für Deutschland inne und ist seit 2016 SAP Gold Partner. Darüber hinaus ist projekt0708 seit 2017 Cloud Reselling Partner der SAP und seit 2018 SAP Concur Customer Success Partner (CSP) als auch SAP Concur Certified Implementation Partner (CIP). In 2019 folgte die SAP Recognized Expertise für die SAP SuccessFactors Recruiting und Onboarding Solutions. In 2020 dann die Lösungen SAP SuccessFactors Talent sowie SAP SuccessFactors Learning Solutions.

