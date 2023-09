Projekt „Volkswagen ID.7 Preload“ erreicht Shortlist bei den PR Report Awards

Weitere Nominierung für SCHACHZUG aka THESE GUYS

Die Agentur SCHACHZUG aka THESE GUYS hat es mit dem bereits mehrfach ausgezeichneten Projekt „Volkswagen ID.7 Preload“ auf die Shortlist bei den diesjährigen PR Report Awards geschafft. Damit werden seit 2002 außergewöhnliche Kommunikationskampagnen, die Beratung, der Kommunikationsprofi und die Young Professionals des Jahres ausgezeichnet. Die Jury unter dem Vorsitz von PR Report-Chefredakteur Daniel Neuen besteht aus rund 40 Expert*innen der Branche und stimmte in einem zweistufigen Verfahren über Einreichungen in 25 Kategorien ab.

Jetzt wurde die Shortlist mit den besten Wettbewerbsteilnehmer*innen in jeder Kategorie veröffentlicht. Die Gewinner*innen bleiben aber bis zur Verleihung am 16. November 2023 bei der Winners Night im Kosmos in Berlin noch geheim.

Basis des „Volkswagen ID.7 Preload“ war ein integrierter Kommunikationsplan mit verschiedenen Aktivierungen auf der Los Angeles Auto Show und der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas. Mit dem von SCHACHZUG konzipierten Projekt erzielte Volkswagen eine erhebliche Reichweite und konnte so für die gewünschte Aufmerksamkeit für den Launch des ID.7 erzeugen. Mit einer Bruttoreichweite von 444 Millionen und einem Social-Media-Anteil von über 40 Prozent gelang Volkswagen in den wichtigsten 36 Stunden nach dem CES-Start der Sprung auf Platz 1 als sichtbarste Automobil-Marke der Tech-Messe.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt jährlich rund 270 Projekten in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

