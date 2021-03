Proindex Capital AG: Staatliche Rente in Paraguay

In Paraguay erhalten immer mehr Menschen eine staatliche Rente – so ist zumindest ein kleiner Teil der Bevölkerung besser vor Altersarmut geschützt.

Suhl, 20.03.2021. „In Paraguay erhalten mittlerweile immer mehr Menschen eine staatliche Rente. Die Zahl nimmt stetig zu, was besonders vor dem Hintergrund wichtig ist, dass sich so eventuell auch das Risiko der Altersarmut in Paraguay verringern wird“, erklärt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG. Besonders erfreulich sein zudem, dass immer mehr Antragstellerinnen und Antragsteller die Funktion des Internets für sich entdecken. Laut Angaben der Behörde DPNC haben Ende Februar 2021 insgesamt 232.622 Personen staatliche Rente über die beitragsunabhängige Rentenverwaltung erhalten.

Demnach bestünde der Großteil (97 Prozent) der Leistungsbeziehenden aus älteren Menschen im Rahmen des Lebensmittelrentenprogramms. Dabei geht es um eine durchschnittliche monatliche Investition in Höhe von 123.653 Millionen Guaranies. Die bisher geringste Zahl der Beitragsberechtigten waren 43 ehemaligen Soldaten des Chaco-Krieges. Außerdem gab es 6.279 Erbberechtigte von ehemaligen Militärangehörigen. Des Weiteren besteht die Lohn- und Gehaltsabrechnung des beitragsunabhängigen Rentensektors aus 361 Begünstigten. Hinzu kommen 382 Erbberechtigten von Polizei- und Militärangehörigen, welche im Dienst ums Leben gekommen sind. Diese Empfängergruppe kostet die paraguayische Rentenkasse 137,042 Milliarden Guaranies.

„Es ist ein wichtiger Schritt, dass diese staatlichen Angebote in Paraguay auch zunehmend digitalisiert werden. So können zum Beispiel sämtliche Fragen zur staatlichen Rente auf einer institutionellen Website abgerufen werden. Hier gibt es ein Online-Bürgerberatungssystem für beitragsunabhängige Renten. Nutzerinnen und Nutzer müssen lediglich ihre Personalausweisnummer sowie ihr Geburtsdatum bei der Anmeldung angeben“, fügt Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG hinzu. „Außerdem kann man sich auf der Website der Behörde auch über diverse andere staatliche Beihilfen informieren. Wichtig wird aber in Zukunft auch sein, dass wirklich ein Großteil der Bevölkerung diese digitalen Angebote nutzen kann, da die Infrastruktur nicht landesweit gleich gut ist. Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie sind die digitalen Angebote wichtiger denn je“, so Andreas Jelinek von der Proindex Capital AG abschließend.

