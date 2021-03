Welche Vorteile haben leichte Brustimplantate?

Deutlich geringere Gewichtsbelastung durch neuartige B-Lite Brustimplantate

B-Lite Brustimplantate werden in Deutschland produziert und tragen das CE-Zeichen. Hersteller ist das deutsche Unternehmen Polytech. Dr. med. Henning Ryssel hat in seiner Praxis für ästhetisch-plastische Chirurgie gute Erfahrungen mit diesem Medizinprodukt gemacht: “Die neue Generation von Implantaten zeichnet sich durch ihr deutlich geringeres Gewicht gegenüber konventionellen Brustimplantaten aus. Die Struktur der äußeren Hüllenkonstruktion hat sich durch ihre Haltbarkeit und Belastbarkeit bewährt.”

Leichte Brustimplantate haben viele Vorteile

Der Unterschied bei den B-Lite Implantaten liegt in der bestimmten Konstruktion der Füllung. Diese besteht aus einem speziellen Kohäsivgel, das winzige Luftbläschen enthält. Diese Mikrosphären sind entscheidend für leichte Brustimplantate, da sie bei gleichbleibendem Volumen das Gewicht um 30 Prozent reduzieren. Wie herkömmliche Brustimplantate lassen sich auch die B-Lite Brustimplantate individuell in Form und Größe anpassen. Die Kosten für leichte Brustimplantate liegen etwas höher als bei konventionellen Brustimplantaten.

Da B-Lite Implantate bei gleichem Volumen 30 Prozent leichter als herkömmliche Implantate sind, bieten sie einen höheren Tragekomfort. Gerade bei Frauen, die eine deutliche Brustvergrößerung wünschen, ist dieser Unterschied spürbar. Aber auch bei einer Brustrekonstruktion zum Beispiel nach Brustkrebs Operationen bieten leichte Brustimplantate den Vorteil, dass sie sich natürlicher anfühlen. Frauen, die eine Brustvergrößerung wünschen und ein schwaches Bindegewebe haben, können ebenfalls von einem B-Lite Brustimplantat profitieren. Denn das reduzierte Gewicht schont das Bindegewebe. Deshalb ist eine Brustvergrößerung in Kombination mit einer Bruststraffung auch mit einem leichten Brustimplantat empfehlenswert: Das Ergebnis besitzt eine sehr viel längere Lebensdauer. Nicht zuletzt ist auch die Wirbelsäule weniger belastet.

Schneller wieder fit mit leichten Brustimplantaten

“Auch die postoperative Heilung verläuft durch leichte Brustimplantate zumeist günstiger. So üben die leichteren Implantate weniger Druck auf die OP Narben aus. Das führt dazu, dass das Risiko unschöner Narbenbildung stark reduziert wird. Patientinnen leiden auch weniger unter postoperativen Schmerzen, da auf dem Gewebe viel weniger Gewicht lastet”, berichtet Dr. Ryssel.

Sportliche Frauen versagen sich oft den Wunsch nach größeren Brüsten, da sie fürchten, dass sie danach nicht mehr sportlich aktiv sein können. Doch durch leichte Brustimplantate sind selbst bewegungsintensive Sportarten wie Jogging, Reiten, Aerobic oder Tennis kein Problem

Dr. med. Henning Ryssel ist Chirurg und hat seinen Schwerpunkt auf die Schönheitschirurgie gelegt. Behandlungen und Eingriffe wie z. B. Brustvergrößerungen oder Brustverkleinerungen führt der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in seiner Praxisklinik durch.

