Programmierung des Unterbewusstseins mit Silent Subliminals von EARNETIC

Silent Subliminals werden seit vielen Jahren verwendet, um Menschen dabei zu helfen, Probleme und negatives Verhalten zu überwinden. Für Menschen, die nicht verstehen, wie diese Art der Therapie helfen kann, hat EARNETIC kostenlose Silent Subliminals herausgebracht, damit sie die positiven Ergebnisse erleben können.

EARNETIC, einer der am meisten empfohlenen Online-Anbieter von Silent Subliminals, hat heute bekannt gegeben, dass sie kostenlose Audiohilfen anbieten. Die Silent Subliminal-Experten bieten kostenlose Silent-Subliminal-Downloads an, damit die Menschen erfahren können, wie diese Audio-Therapie positive Ergebnisse erzielen und ihren Lebensstil verbessern kann.

Obwohl die Silent Subliminal-Therapie seit vielen Jahren angewendet wird, ist sie erst in den letzten Jahren weithin bekannt geworden, da Prominente und Führungskräfte diese zur Überwindung von Problemen in ihrem Leben einsetzen. Mit den positiven Ergebnissen und der Vielzahl von Problemen, die Menschen überwinden können, ist diese Form der Subliminal-Therapie soweit verbreitet wie die traditionelle Hypnotherapie.

Silent Subliminals sind mehr und mehr in aller Munde, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Programmierung des Unterbewusstseins geht. Zunächst stellt sich hier erst einmal die Frage, worum es sich bei den Silent Subliminals genau handelt. Silent Subliminals sind Audiodateien, bei denen Affirmationen eingearbeitet sind, die unser Bewusstsein nicht wahrnehmen kann, aber im Unterbewusstsein abgespeichert werden und dort ihre Wirkung entfalten. Unser Gehirn ist so konzipiert, dass es stets danach strebt, unsere tiefsten Überzeugungen und Glaubenssätze in unserem Alltag wieder und wieder zu bestätigen. Unsere Glaubenssätze und Überzeugungen sitzen in unserem Unterbewusstsein, welches Impulse an unser Bewusstsein sendet und es dazu anhält, die Glaubenssätze stets neu zu verifizieren.

Bei Affirmationen, die laut ausgesprochen werden, ergibt sich so häufig das Problem, dass unser Bewusstsein konträre Signale erhält. Das Unterbewusstsein gibt einen Impuls, z.B.: “Ich bin unattraktiv”. Wenn wir nun von außen das Kompliment: “Du siehst aber gut aus!” bekommen, so lehnt unser Bewusstsein diese Äußerung ab, weil es auf andere Glaubenssätze geprägt ist. Es gibt also an das Unterbewusstsein weiter, dass diese Aussage nicht stimmt, woraufhin sich das Unterbewusstsein erneut bestätigt fühlt. Bei den Silent Subliminals (https://www.earnetic.de) sind die Affirmationen nicht laut gesprochen, sondern in einem höheren Frequenzbereich in der Audiodatei gespeichert. Auf diese Weise ist es dem Bewusstsein nicht möglich, die Affirmationen zu verifizieren oder sie abzulehnen und sie gelangen direkt ins Unterbewusstsein, wo sie die bisherigen Glaubenssätze Stück für Stück überschreiben können.

Auf diese Weise lässt sich das Unterbewusstsein in jede beliebige Richtung neu ausrichten. Menschen, die überzeugt davon sind, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben, werden mithilfe von Silent Subliminals zu großartigen Erfolgsmenschen und somit zu Vorbildern von anderen Menschen. Silent Subliminals können Menschen in vielen verschiedenen mentalen, aber auch körperlichen Ebenen helfen. So können sie Depressionen lindern, die Selbstdisziplin stärken, Menschen in eine glückliche Beziehung führen, aber auch Schmerzen lindern und Allergien heilen.

Silent Subliminals sind ein ebenso mächtiges Werkzeug wie die Hypnose. Allerdings sind sie, fehlerhaft erstellt, auch ein hohes Risiko, da das Bewusstsein die Informationen, die die Suggestionen an das Unterbewusstsein geben, nicht überprüfen können. Werden die Affirmationen also nur mit Halbwissen, oder gar Unwissen, in die Audiodatei eingearbeitet, so kann das Subliminal die gegenteilige Wirkung erzeugen. Bei den Affirmationen kommt es auf jedes Wort an, das in ihnen enthalten ist.

Es ist ein großer Unterschied, ob die Affirmation “du bist glücklich” oder ob sie “du bist nie mehr unglücklich” lautet. Das Unterbewusstsein kennt keine Verneinungen, so wird bei der ersten Affirmation “Du bist glücklich” eingespeichert, während die zweite Affirmation für das Unterbewusstsein gleichbedeutend ist mit “du bist unglücklich” und als dieser Satz eingespeichert wird. Bist du auf der Suche nach hochwertigen Silent Subliminals, dann bist du bei Earnetic.de genau richtig.

Wir von Earnetic.de stellen qualitativ hochwertige Silent Subliminals her, mit denen sich bei regelmäßiger Anwendung Erfolge einstellen werden. Unsere Firma kommt aus Deutschland und verkauft deutschsprachige Silent Subliminals von höchster Qualität. Unser Ziel ist es Dir dabei zu helfen in deinem Leben alles zu erreichen, was du möchtest und du Dein volles Potential entfalten und nutzen kannst. Du findest bei uns Subliminals zu verschiedenen Lebensbereichen, die schon vielen Menschen dabei helfen konnten ihr Leben in eine positive Richtung zu verändern. Bist Du neu im Gebiet der Unterbewusstseinsprogrammierung und hast Fragen die Du uns gerne stellen würdest, dann wende Dich doch an unseren Support.

Dort werden Dir kompetente Mitarbeiter gerne weiterhelfen und Dir deine Fragen zufriedenstellend beantworten. Wenn Du unsere Silent Subliminals gerne testen möchtest, dann ist unser Gratis-Angebot genau das Richtige für Dich. Trage Dich hierfür einfach in unseren Newsletter ein und starte mit Deiner Transformation. Zudem bist Du dann stets up to date, was sich bei uns so tut. Häufige Fragen zum Thema Silent Subliminals beantworten wir in unserem dafür vorgesehenen Reiter “Häufige Fragen”. Es lohnt sich für Dich dort einen Blick hineinzuwerfen, um die Wirkungsweise der Silent Subliminals besser verstehen zu können.

Wir stehen zu 100% hinter der Qualität unserer Silent Subliminals, weswegen wir Dir eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie anbieten. Wir wissen, dass jeder Mensch sein Leben selbst in der Hand hat und formen kann, wie er es möchte. Unsere Subliminals funktionieren bei jedem Menschen, der sie regelmäßig hört und gewillt ist sein Leben zu verändern.

Kontakt

EARNETIC – Silent Subliminals

S. Lichtenberg

Uneringer Str. 1

82229 Seefeld

01721319725

info@earnetic.de

https://www.earnetic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.