Profitroom investiert in den Ausbau seines Customer Success Teams, um den Erfolg seiner Hotelpartner auf die nächste Stufe zu bringen

Profitroom, Branchenführer im Bereich gästezentrierter Reservierungsplattformen, hat eine neue Führungsspitze ernannt und befördert, um die Vision und Ausrichtung des Unternehmens für seine Customer Success Teams umzusetzen.

In den letzten sechs Monaten ist Profitroom im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021 um über 100 % gewachsen und hat den Reservierungswert seiner Kundenbasis um 102 % gesteigert. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den letzten 2,5 Jahren fast 200 neue Teammitglieder eingestellt, um die Direktbuchungsergebnisse seiner Hotelpartner nicht nur zu erreichen, sondern auch zu übertreffen.

Anna Harris, Chief Growth Officer von Profitroom, freut sich über die Rolle von Edyta Walczak, die als neu ernannter Chief Customer Success Officer das hocherfahrene Customer Success Team in allen Märkten auf die neue Unternehmensvision ausrichten wird.

Bei Profitroom haben wir stark in unser Customer Success Team investiert, vor allem in der Zeit, als COVID die Hoteliers am meisten betroffen hat. Wir glauben fest an unsere preisgekrönten Lösungen und wollen sicherstellen, dass Hoteliers von deren vollem Nutzen profitieren. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Edyta Walczak die globalen Teams leitet, die sich engagiert für den Erfolg unserer Kunden einsetzen“, sagt Anna Harris.

Edyta Walczak fügt hinzu: „Ich bin sehr stolz auf unser Team von sehr erfahrenen Customer Success Managern. Wir haben alle einen starken Hintergrund im Gastgewerbe und haben einen guten Zugang zu Daten und Best Practices. Das bedeutet, dass wir problemlos Best Practices empfehlen, strategische Fehler frühzeitig erkennen und maßgeschneiderte Beratung anbieten können, um Hoteliers zu einer maximalen Anzahl von Direktbuchungen zu bringen. Dies wird durch detaillierte Audits, Optimierung und Schulung der Teammitglieder vor Ort erreicht.“

Profitroom Suite ist eine gästezentrierte 360°-Buchungsplattform, die die Direktbuchungsleistung von mehr als 3.500 herausragenden Hotels und Resorts weltweit steigert und gleichzeitig die Gästetreue und -bindung durch eine einzigartige Personalisierung des Aufenthaltserlebnisses stärkt.

Das Customer Success Team widmet sich voll und ganz den Geschäftszielen der Hotelpartner und hält sie mit neuen Systemfunktionen, Branchentrends und Marktkenntnissen auf dem Laufenden.

Profitroom ist ein führender Anbieter von Online-Verkaufs- und Marketingservices für Hotels und Resorts auf der ganzen Welt, der sich um die Steigerung von Umsatz und Gewinn bemüht. Von der Bereitstellung innovativer SaaS-Lösungen bis hin zu Marketing- und Beratungsdienstleistungen ist das zentrale Ziel von Profitroom seit seiner Gründung im Jahr 2008 die Unterstützung von Hoteliers bei der Verbesserung ihrer Umsätze und damit ihres Gewinns.

Mit seinem preisgekrönten Angebot formuliert Profitroom effektive, zielgerichtete Kommunikation, die optimale Ergebnisse erzielt. Mit einem ausgeprägten Verständnis sowohl für die Bedürfnisse der Hoteliers als auch für die Wünsche der Gäste hat sich Profitroom an die Spitze der Branche gesetzt und seine Expertise durch langjährige Beziehungen zu Hunderten von Experten und Betreibern der Hotelbranche ausgebaut.

