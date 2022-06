Professionelles Multifunktions-Tool von Sonnet: Die McFiver PCIe®-Adapterkarte

Die x8 PCIe 3.0-Karte in voller Höhe passt in einen einzigen Kartensteckplatz und bietet NVMe-SSD-, 10-Gigabit-Ethernet- und 10-Gbps-USB-Type-C®-Konnektivität

Irvine, Kalifornien, im Mai 2022 – Mit der McFiver™ PCIe® Karte erweitert Sonnet seine umfangreiche Familie an Computer-Adapterkarten. Die universelle Karte verfügt über fünf Schnittstellen: Zwei M.2-NVMe-SSD-Steckplätze, einen 10-Gigabit-Ethernet-Port und zwei USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C®-Ports. Dabei benötigt sie nur einen Kartensteckplatz mit einfacher Breite. Sie ist mit Mac®-, Windows®– und Linux®-Computern, jeweils mit einem freien x8-PCIe-Steckplatz kompatibel. Außerdem kann die Karte an Computern mit Thunderbolt™-Anschlüssen verwendet werden, wenn sie im x8-PCIe-Steckplatz eines PCIe-Kartenerweiterungssystem für Thunderbolt installiert wird.

Die Funktionsweise

Die McFiver PCIe-Karte ermöglicht Anwendern, ihre Systeme mit hochleistungsfähigem internem SSD-Speicher sowie 10GBASE-T (Kupfer) 10-Gigabit-Ethernet (10GbE) und 10-Gbps-USB-C-Anschlüssen auszustatten. Normalerweise würden dafür drei Steckplätze benötigt, dank der Lösung von Sonnet ist nur ein einziger erforderlich. Die McFiver-Karte kann mit einer oder zwei ein- oder doppelseitigen M.2 NVMe 2280 PCIe SSDs (separat erhältlich) bestückt werden. Werden SSDs mit höchster Kapazität verwendet, können so bis zu 16 TB Speicher installiert werden. Der 10GbE-Port der Karte lässt sich über eine kostengünstige Cat 6- oder Cat 6A-Verkabelung mit einer 10GbE-Netzwerkinfrastruktur und gemeinsam genutzten Speichersystemen verbinden. Über die USB-C-Ports werden zwei leistungsstarke USB-Peripheriegeräte angeschlossen und mit Strom versorgt. Dabei wird über jeden Port eine volle 10 Gbps-Verbindung unterstützt. SSD-, SSD-RAID- und Festplattengeräte mit Bus-Power können mit bis zu 7,5 Watt Leistung über jeden Port versorgt werden

Die Vorteile der Lösung

Kreative Profis sind auf schnelle Datentransfers angewiesen – ob mit dem integrierten Speicher, über ein Netzwerk oder mit externen Laufwerken. Zwar können einzelne Adapterkarten einen Teil des Workflows beschleunigen, doch drei Adapterkarten für alle vom Benutzer benötigten Schnittstellen können häufig nicht im Computer installiert werden. Mit der leistungsstarken McFiver-PCIe-Karte erhalten Anwender jetzt eine universelle Lösung. Die Ingenieure von Sonnet haben die Karte so konzipiert, dass sie für jede Funktion eine hohe Leistung bietet. Bei Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen, aber ohne PCIe-Kartensteckplätzen, wie z.B. Notebooks, Mini- und All-in-One-Desktops, können Anwender das universelle Tool in einem Echo™ PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt installieren und erhalten somit alle Schnittstellen der McFiver-Karte über ein einziges Kabel.

Die Unterschiede zu anderen Produkten

Die mit den Betriebssystemen macOS®, Windows und Linux kompatible McFiver PCIe-Karte ist die einzige verfügbare Computerkarte mit M.2 NVMe-SSD-Steckplätzen und 10GBASE-T-, 10GbE- und USB 3.2 Gen 2 USB-C-Anschlüssen. Die Karte benötigt nur einen Kartenplatz in voller Höhe und keinen Stromanschluss. Für den Betrieb ist weder eine zusätzliche Stromversorgung der Karte noch ein Netzteil für angeschlossene USB-Geräte erforderlich. Daher kann sie in nahezu jedem PC oder Thunderbolt-zu-PCIe-Kartenerweiterungssystem mit x8-PCIe-Steckplatz eingesetzt werden.

Da die McFiver einen x8-PCIe-3.0-Bridge-Chip verwendet, braucht sie weder spezielle SSDs noch ein bestimmtes Motherboard zum Betrieb, auch eine PCIe-Gabelung (Bifurcation) zur Unterstützung von RAID-Funktionen wird nicht benötigt. In den PCIe 3.0- oder 4.0-Kartensteckplatz eines Computers eingesetzt, unterstützt die Lösung von Sonnet eine herausragende Speicherleistung. So liefert eine installierte NVMe-PCIe-SSD Datenübertragungen von bis zu 3.400 MB/s. Mit zwei als RAID 0-Set formatierten SSDs werden Übertragungen von bis zu 6.600 MB/s unterstützt.

Der RJ45 10GbE-Port des McFiver lässt sich über kostengünstige CAT 6- oder CAT 6A-Kupferkabel an eine bis zu 55 bzw. 100 Meter entfernte 10GbE-Infrastruktur verbinden. Die Karte unterstützt auch Multi-Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten (5Gb/s und 2,5Gb/s) über gängige CAT 5e-Kabel bei Entfernungen von bis zu 100 Metern, wenn sie mit Switches mit Multi-Gigabit-Unterstützung verwendet wird. Mac-Benutzern bietet die Karte zudem eine Unterstützung für Audio-Video-Bridging (IEEE 802.1Qav, AVB). Wird sie mit einem Switch oder Router mit AVB-Unterstützung plus Infrastruktur verwendet, ist die Karte ideal für den Einsatz in professionellen Audio- und Videoanwendungen, bei denen die Synchronisierung von Datenströmen entscheidend ist.

Wie alle aktuellen USB-C-Karten von Sonnet unterstützt die McFiver die volle Bandbreite von 10 Gbps an jedem USB-Port. Die intelligente Energieverwaltung und -bereitstellung für die Stromversorgung der angeschlossenen Laufwerke über die Ports gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, auch wenn zwei Laufwerke angeschlossen sind. Die Karte bietet eine unabhängige Stromregelung für jeden Anschluss. Dadurch werden mögliche Störungen vermieden, die z.B. beim Hochfahren einer Festplatte zu versehentlichen Unterbrechungen anderer angeschlossener Geräte führen können.

Preis und Verfügbarkeit

Die McFiver PCIe Karte (Artikelnummer G10-USBC-M2-E) ist voraussichtlich ab Mitte Juni zum empfohlenen Verkaufspreis von 585 Euro inkl. gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Produktinformationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https:/www.sonnettech.com/product/mcfiver-pcie-card

Video Link: https://www.sonnettech.com/product/mcfiver-pcie-card/techspecs.html – videos

Video Caption: Sonnet Allegro™ Pro USB-C® 8-Port PCIe® Card Product Overview

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2022_05_Sonnet_Multifunction PCIeCard

Auswahl Download Bildmaterial: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/tSeSFJXJQGfwwiQ

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

