Professionelle Headshots aus nur einem Bild mit KI-App Vivid AI erstellen

Taipeh, Taiwan — 14. Dezember 2023 — Mit der KI-Bild-Generator und -Verwandlungs App Vivid AI von CyberLink Corp. können mit dem jetzt erhältlichen Update auch perfekte Portraits für Bewerbungen oder Netzwerke wie LinkedIn erstellt werden. Nur eine Aufnahme oder ein Selfie genügt und die Funktion KI Headshot generiert daraus Sets mit unterschiedlichen Styles und Hintergründen. Die App Vivid AI ist für Android und iOS über Google Play Store sowie Apple App Store erhältlich.

Zum Erstellen von professionellen Business- oder Bewerbungsbildern wird lediglich ein gutes Foto benötigt. Zeitaufwendiges laden oder Erstellen von vielen Selfies wie bei anderen Apps entfällt damit. Für das Bild können bis zu 8 Styles zum kombinierten Outfit wie Formell oder Casuel mit Hintergrund ausgesucht werden. Für Frauen stehen 16 Styles zur Verfügung, für Männer insgesamt 15. Anschließend startet die generative Bilderstellung mit Präsentation der Ergebnisse in Sets von 20, 40 oder 80 Headshots.

Jobtrend KI-Bilder

Zum Einsatz kommen die optimierten Portraits im Businesslook oder Casual-Style nicht nur als perfekte Ergänzung zum Lebenslauf bei Bewerbungen, auch für Karrierenetzwerke wie LinkedIn sind im Handumdrehen am Smartphone neue Bilder mit der KI-App erstellt. Ist für eine Webseite ein einheitlicher Stil an Farbwelten oder Hintergrund von den abgebildeten Personen gewünscht, kann dies zudem über Vivid AI ohne aufwendige Fotoshootings mit aufwendiger Bildbearbeitung erfolgen.

Von Style-Check bis Background Change

Neben der neuesten Funktion AI Headshot sind in der KI-App Vivid AI viele kreative Tools zur Bilderstellung- und Optimierung enthalten. Ist beispielsweise das Selfie perfekt, aber der Hintergrund gefällt nicht, kann über die Funktion AI Backround direkt der Bildhintergrund verändert und getauscht werden. Je nachdem in welche Stimmung die Szene verwandelt werden soll, können die gewünschten Effekte per Klick ins Bild geladen werden.

Versionen und Preise

Die Vivid AI App ist kostenlos verfügbar für Android (Version 8.0 und höher) sowie iOS (Version 15.0 und höher) über Google Play sowie App Store. Im Testzeitraum von 1 Woche sind alle KI-Funktionen umfänglich nutzbar. Anschließend kann die App mit Grundfunktionen weiter kostenlos genutzt oder ein Jahres-Abo für 34,99 € zum vollen Funktionsumfang abgeschlossen werden. Die KI Headshots sind generell als In-App-Käufe erhältlich: 20 Bilder 8,99 € / 40 Bilder 14,99 € / 80 Bilder 29,99 €. Abonnenten erhalten bis zu 30% Rabatt.