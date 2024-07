printas.com revolutioniert Zeitmanagement mit innovativen 4-Monatskalendern

Der renommierte Hamburger Kalenderhersteller printas.com präsentiert seine wegweisenden 4-Monatskalender als ultimative Lösung für effizientes Zeitmanagement in einer Vielzahl von Branchen. Diese hochfunktionalen Kalender bieten Nutzern einen beispiellosen Überblick über vier Monate gleichzeitig und setzen damit neue Maßstäbe in der Termin- und Projektplanung.

„Unsere 4-Monatskalender sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedensten Bereichen“, erklärt Dirk Stolzke, Geschäftsführer von printas.com. „Sie sind die Antwort auf die steigenden Anforderungen an ein effektives Zeitmanagement in der modernen Arbeitswelt.“

Die Vielseitigkeit der 4-Monatskalender macht sie zu einem unverzichtbaren Tool für eine breite Palette von Anwendern:

1. Büros: Optimale Koordination von Projekten, Meetings und Deadlines

2. Arztpraxen: Übersichtliche Darstellung von Patiententerminen und Behandlungszyklen

3. Werkstätten: Effiziente Planung von Aufträgen, Wartungen und Lieferterminen

4. Schulen: Strukturierte Übersicht über Schuljahre, Ferien und Prüfungszeiträume

5. Privathaushalte: Perfekte Organisation von Familienaktivitäten und persönlichen Terminen

Die 4-Monatskalender von printas.com zeichnen sich durch ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus. Kunden können aus einer Vielzahl von Optionen wählen:

– Formate: Von kompakten Tischkalendern bis zu großformatigen Wandkalendern

– Farben: Verschiedene Farbschemata zur optimalen Integration in jedes Ambiente

– Zusatzfunktionen: Integrierte Notizfelder, Jahresübersichten und individuelle Anpassung an das CI des Unternehmens

„Die Möglichkeit, vier Monate auf einen Blick zu sehen, revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen ihre Zeit planen“, fügt Stolzke hinzu. „Es ermöglicht eine vorausschauende Planung und hilft, potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.“

printas.com legt besonderen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Alle Kalender werden in Deutschland unter Verwendung hochwertiger, umweltfreundlicher Materialien produziert. Das Unternehmen bietet zudem einen erstklassigen Kundenservice und schnelle Lieferzeiten.

Die 4-Monatskalender von printas.com sind mehr als nur ein Planungstool – sie sind ein Schlüssel zu verbesserter Produktivität, reduziertem Stress und einem ausgewogeneren Arbeits- und Privatleben.

Weitere Informationen zu den 4-Monatskalendern und anderen innovativen Produkten von printas.com finden Sie unter https://www.printas.com/4-monatskalender

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

