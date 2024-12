Pressemitteilung: Guidewire ermöglicht Business Transformation und Wachstum mit erweitertem PartnerConnect-Programm

SAN MATEO, Kalifornien, 05. Dezember 2024 – Guidewire (NYSE: GWRE) hat Änderungen an seinem PartnerConnect-Programm und neue technologische Innovationen vorgestellt. Diese Änderungen ermöglichen es Versicherern ihre Systeme zu transformieren, Kunden besser zu bedienen und ihr Wachstum zu beschleunigen.

Darüber hinaus wurden neue Partner, Aktualisierungen des Guidewire Marketplace und weitere Erfolge im PartnerConnect-Ökosystem bekannt gegeben.

Erweitertes PartnerConnect-Programm

Guidewire hat sein PartnerConnect-Programm, das sich aus Beratungs- und Technologiepartnern (ehemals Lösungspartnern) zusammensetzt, weiter ausgebaut.

Außerdem hat Guidewire sein branchenführendes Consulting Programm, PartnerConnect, und Ökosystem erweitert. Die Maßnahme wird Partner dazu ermächtigen, sich qualitativ und im Hinblick auf Kompetenzen zu verbessern sowie ihre globale Reichweite und Expansion unterstreichen. Die Erweiterung ist ein Zeichen für das kontinuierliche Wachstum des Programms und für das Engagement von Guidewire, Versicherer bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. PartnerConnect bietet den Rahmen für Consulting-Partner, um Implementierung und Dienstleistungen, Geschäftstransformation sowie Change-Management voranzutreiben.

Das Beratungsprogramm wird weiterhin drei Stufen umfassen: Select, Advantage und die höchste Stufe Global. Diese wird fortan aus den Kategorien Premier und Strategic bestehen.

„Die Global Premier Partner haben erhebliche Investitionen in Guidewire getätigt und zeichnen sich durch außergewöhnliche Vertriebs- und Implementierungsportfolios sowie Beziehungen aus, die den höchsten Anforderungen unserer Kunden entsprechen“, so Lisa Walsh, Group Vice President, Global Consulting Alliances.

„Global Strategic umfasst strenge und neue Kriterien und würdigt die globale Expansion, sowie die Reichweite und das Wachstum der Guidewire-Praxis unserer Consulting-Partner und die Übereinstimmung mit den Zielen von Guidewire bei der Betreuung gemeinsamer Kunden in Regionen mit starkem Wachstum weltweit. Die Advantage- und Select-Partner wiederum bieten spezielle Fähigkeiten, wie beispielsweise Sprachkenntnisse, die Kunden oft fordern.“

Diese drei Partner haben Global Strategic erreicht: Capgemini, EY und PwC.

Darüber hinaus wurden Lösungspartner in Technologiepartner umbenannt, was die zunehmende Zusammenarbeit von Guidewire mit Vorreitern, Innovatoren und Unternehmen in allen Regionen der Welt verdeutlicht. Das Technology Alliances-Programm hat außerdem sein Tiering-System erweitert, das die Stufen Growth, Advantage und Premier umfasst und die Stufen Access und Select zu einer neu bezeichneten Stufe „Growth“ zusammenfasst. Die Wachstumsstufe „Growth“ soll Partnern dabei helfen, sich im Guidewire-Partner-Ökosystem zu etablieren, Fertigkeiten aufzubauen und die Marktpräsenz zu erhöhen.

„Wir sind bei Guidewire bestrebt, ein Ökosystem zu fördern, in dem Innovation gedeiht und strategische Zusammenarbeit den Erfolg unserer Kunden vorantreibt“, so Will Murphy, Vice President, Global Technology Alliances, Guidewire. „Diese Programmänderungen spiegeln unser Engagement für den Aufbau eines robusten Netzwerks von Kooperationspartnern wider, die in der Lage sind, den Versicherern einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und zur Weiterentwicklung unserer Branche beizutragen.“

Guidewire-Marketplace: Wachstum und technologische Innovation

Technologiepartner vereinen Branchen und Lösungsexpertise und nutzen die Guidewire-Cloud-Plattform, um vorkonfigurierte Lösungen zu liefern, die die individuellen Anwendungsfälle der Versicherer unterstützen. Der Guidewire Marketplace mit mehr als 250 Partnerintegrationen hilft Versicherern, ihre Arbeitsweise anzupassen und umzugestalten, um ihre Versicherungsnehmer optimal zu versorgen.

Die folgenden Unternehmen haben im vierten Quartal neue Integrationen und Inhalte auf dem Guidewire Marketplace veröffentlicht: AWS, Capgemini, Ivans, EvolutionIQ, EY, GhostDraft, Hexaware, ICEYE, Indico Data, InvoiceCloud, PwC, SailPoint und Verisk. Dies ist das erste Mal, dass Produkte von Consulting-Partnern in den Marketplace aufgenommen wurden.

Neue Partner erweitern die Zusammenarbeit

Im vierten Quartal des Guidewire-Geschäftsjahres 2024 traten vier neue Technologiepartner dem PartnerConnect-Programm auf Growth-Ebene bei, um Integrationen für die Nutzung der Guidewire Cloud zu entwickeln:

– ClaimSafe – ClaimSafe unterstützt Versicherer in Australien und Neuseeland bei der Zuteilung und Verwaltung von Notreparaturen.

– hyperexponential – hyperexponential ermöglicht Versicherern im Lloyd’s of London Markt die Optimierung von Underwriting- und Preisgestaltungsabläufen.

– Monoova – Monoova macht den Zahlungsverkehr der australischen Versicherungsbranche zukunftssicher

– MOTER – MOTER zielt darauf ab, unzureichend genutzte Daten moderner Fahrzeuge in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Mit Spezialisierungen zum Erfolg

Beratungspartner investieren auch weiterhin in ihre Guidewire-Bereiche und erarbeiten Spezialisierungen, die sowohl regional als auch global ausgerichtet sind. Dabei wird von den Partnern erwartet, dass sie ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen in Bezug auf bestimmte Guidewire-Produkte oder -Lösungen nachweisen, was durch Guidewire-Zertifizierungen und Kundenreferenzen ermöglicht wird.

Die folgenden vier Consulting-Partner haben im vierten Quartal sieben Spezialisierungen erreicht:

– Accenture: Daten-Migrationsbeschleunigung

– EY: Cloud – EMEA; ClaimCenter – APAC; InsuranceSuite Integration – APAC

– Hexaware: Cloud – EMEA

– Stratus: InsuranceSuite – AMER; InsuranceSuite Integration – AMER

Die Guidewire PartnerConnect Consulting-Partner haben insgesamt 246 Spezialisierungen bei 27 Systemintegrator (SI)-Partnern erreicht. Weitere Informationen zu Spezialisierungen oder PartnerConnect-Programmstufen finden Sie auf der Guidewire-Website hier.

Partner-Hochstufungen

Drei Technologiepartner wurden im vierten Quartal in die Advantage-Stufe hochgestuft:

– InvoiceCloud – Die InvoiceCloud-Plattform ist eine Lösung für die elektronische Rechnungsstellung und -begleichung, die das Leben der Versicherungsnehmer vereinfachen soll.

– Smarty – Smarty bietet Geokodierung und eine Reihe von Location Intelligence Services.

– Newgen – Newgen ist eine Plattform für Content-Services, die Kernversicherungssysteme ergänzen soll.

„Wir gratulieren den Partnern, die dem Guidewire Technology Alliances-Programm beigetreten sind, sowie denjenigen, die in diesem Quartal höhere Einstufungen erhalten oder neue Integrationen auf dem Guidewire Marketplace veröffentlicht haben. Dieser Fortschritt zeigt nicht nur die wachsende Stärke und Zusammenarbeit innerhalb unseres Netzwerks, sondern unterstreicht auch den entscheidenden Einfluss, den unsere Partner ausüben“, so Murphy weiter.

Über 100 PartnerConnect-Partner wurden auf der jährlichen Guidewire-Konferenz Connections vom 17. bis 20. November 2024 in Nashville, Tennessee, Marketplace-Integrationen vorgestellt.

Über Guidewire PartnerConnect

Guidewire PartnerConnect, bestehend aus Beratungs- und Technologiepartnern, unterstützt Versicherer dabei, ihr Geschäft voranzutreiben, indem es innovative Lösungen, Branchen- und Technologiekenntnisse sowie ganzheitliche Beratung anbietet.

Die Guidewire PartnerConnect Consulting-Partner bieten spezialisierte Beratungsdienste an, darunter Geschäftstransformation, Strategie, Implementierung und damit verbundene Lösungs- und Bereitstellungsdienste mit über 25.000 Beratern weltweit, die in Guidewire-Produkten geschult wurden oder darin erfahren sind. Die Teilnahme am Guidewire PartnerConnect Programm ist nur über eine Einladung möglich.

Das technologische Ökosystem von Guidewire ist mit über 210 Technologiepartnern und mehr als 250 im Guidewire Marketplace verfügbaren Integrationen das größte in der P&C-Branche. Die Guidewire PartnerConnect-Technologiepartner bieten eine Reihe von Software-, Technologie- und Datenlösungen an. Darunter auch Integrationen, Erweiterungen, Anwendungen und andere ergänzende Produkte, die das Geschäft als auch die Innovationskraft von Versicherern voranbringt. Alle „Ready for Guidewire“-Integrationen sind auf ihre Qualität und Kompatibilität mit Guidewire geprüft und können auf dem Guidewire Marketplace gefunden werden.

Weitere Informationen über Guidewire PartnerConnect finden Sie unter www.guidewire.com/partnerconnect

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, der Sach- und Unfallversicherer vertrauen, um sich zu engagieren, innovativ zu sein und effizient zu wachsen. Mehr als 570 Versicherer in 42 Ländern, von neuen Unternehmen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, verlassen sich auf Produkte von Guidewire. Mit Kernsystemen, die Daten und Analysen, digitale und künstliche Intelligenz nutzen, definiert Guidewire die Exzellenz von Cloud-Plattformen für Sach- und Unfallversicherer.

Wir sind stolz auf unsere beispiellose Umsetzungsbilanz mit über 1.700 erfolgreichen Projekten, die vom größten Forschung- und Entwicklungs-Team der Branche und dem SI-Partner-Ökosystem unterstützt werden. Unser Marktplatz stellt die größte Lösungs-Partner-Community im Bereich Schaden- und Unfallversicherer dar, in der Kunden auf Hunderte von Anwendungen zugreifen können, um die Integration, Lokalisierung und Innovation zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.com Folgen Sie uns auch auf X (früher bekannt als Twitter) und LinkedIn.

