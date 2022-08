Pressemitteilung ehotel® im Handelsblatt: Auszeichnung „BESTE Online-Portale – 1. Platz“

Handelsblatt 2022: ehotel® ist Kundenfavorit bei Onlineportalen für Hotelbuchung

Berlin, August 2022

Starker Vertrauensbeweis für die Berliner Buchungsplattform ehotel®: In der aktuellen Studie „Beste Onlineportale“ belegte das Unternehmen den ersten Platz in der Kategorie „Hotelbuchung/ -vergleich“. Für die Untersuchung holte das Marktforschungsinstitut ServiceValue im Auftrag des Handelblatts mehr als 35.000 Kundenurteile zu 269 Onlineportalen ein und wertete sie aus. Dabei wurden die Kundenmeinungen in 23 Kategorien verschiedener Plattformen ermittelt: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ranking-reisen-immobilien-autos-das-sind-die-besten-onlineportale-fuer-verbraucher/28567448.html

Fritz Zerweck, CEO des Hotelbuchungsportals für Business-Reisende, freut sich über die Auszeichnung der Plattform und sieht sich in seiner Arbeit ermutigt. „Stoßen die Kunden bei ihren Reisen auf Probleme, stehen unsere Ansprechpartner rund um die Uhr telefonisch bereit“, erläutert er den erstklassigen Service seines Unternehmens. Zur hohen Kundenzufriedenzeit trägt zudem die unkomplizierte und übersichtliche Navigation der Plattform bei, die auf allen Endgeräten gleichermaßen nutzerfreundlich zu bedienen ist.

Die Preise der Unterkünfte können mittels einer eigens entwickelten Meta-Search-Technologie mit den Angeboten klassischer Portale verglichen werden. Dabei ist die Auswahl an Unterkünften immens. „Der Hotelmarkt in Europa ist sehr molekular und zersplittert, gerade einmal 6.000 der 30.000 Unterkünfte auf unserer Seite gehören zu großen Ketten. Der Rest sind Individualbetriebe“, informiert Fritz Zerweck. Das erkläre die Win-Win-Situation für alle Beteiligten. „Coca-Cola betreibt auch nicht überall eigene Läden und übernimmt den Vertrieb selbst“, so der CEO.

Auf der Erfolgsspur ist ehotel® auch in Sachen Innovation. Generell haben jene Onlineportale die Nase vorn, die mehr bieten als eine reine Vergleichsfunktion. Bei ehotel® profitieren die User zusätzlich von der Möglichkeit, organisatorischen Aufwand vom Anbieter erledigen zu lassen. So wird für Business-Kunden die gesamte Abwicklung mit den Hotels übernommen und die Geschäftsreisen werden zusammengefasst mit der Buchhaltung abgerechnet. Das ist es, was Fritz Zerweck unter der Kopplung von echtem Service und Technologie versteht. Sein Erfolg gibt ihm recht – schließlich ließ er bei dem Ranking sämtliche 16 Wettbewerber hinter sich, was zudem ein klares Voting für hohes Kundenvertrauen ist. Doch darauf ruht sich der Dienstleister nicht aus. Es werde bereits an weiteren Extras gearbeitet, so der CEO.

Man darf gespannt sein, mit welchen Erweiterungen das Unternehmen künftig von sich reden macht.

Das Handelsblatt berichtete in seiner Print-Ausgabe Nr. 148 vom 03.08.2022 unter dem Titel „Suchen, buchen, sparen“ ausführlich über Methodik und Ergebnisse des Rankings. Der Bericht ist zudem online abrufbar.

www.ehotel.de

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

