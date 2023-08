Praxistest untersucht die Cambium ONE Network-Lösung

Netzwerke bestehen aus unterschiedlichen Elementen – von WLAN Access Points, Richtfunk und Switching über Management bis hin zur Security. Aus diesen einzelnen Bestandteilen lässt sich mit der ONE Network-Plattform ein einheitliches Netzwerk aufbauen, das zentral verwaltet werden kann. In einem Praxistest wurden die einzelnen Komponenten des ONE Network nun von Experten genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Das ONE Network und insbesondere die Managementplattform cnMaestro stellen eine enorme Erleichterung für Betreiber und Administratoren von WLAN-Netzwerken dar.

Mehr über das ONE Network, die einzelnen Bestandteile sowie den Praxistest erfahren Sie im Blogbeitrag: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/one-network-praxistest/

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

