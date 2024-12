Praxiscontrolling-On-Demand von KOCK CONSULTING

Schnellere Reaktionszeiten in der Praxisberatung durch die Kombination zwischen Open Banking, Data-Analytics und Beratungs-Knowhow

Die Dynamiken in der ambulanten Versorgung erfordern eine schnelle und flexible wirtschaftliche Reaktionsfähigkeit, um die Praxisfinanzen effektiv zu steuern. Demgegenüber steht jedoch die rückwärtsgewandte Datenlage im Controlling. Bis jetzt. Gemeinsam haben KOCK CONSULTING (ehemals Kock & Voeste), CURE Vertical Finance und Rebmann Research ein revolutionäres Beratungskonzept entwickelt. Dieses synchronisiert und harmonisiert die Analyse der Leistungserbringung mit Echtzeitdaten aus den Praxen und setzt diese in den Kontext mit Benchmarkingdaten – in einer Anwendung. Dadurch werden nicht nur höchste Transparenz, sondern auch eine deutlichgesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit durch On-Demand-Beratung gewährleistet.

Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber tragen nicht nur die Verantwortung für die medizinische Patientenversorgung, sondern auch für den wirtschaftlichen Erfolg ihres Praxisunternehmens. Gleichzeitig bewegen sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte in einem Marktumfeld, das von regulatorischen und strukturellen Besonderheiten geprägt ist. Schon im kommenden Jahr werden die Neuerungen in der Abrechnung ambulanter Operationen zu deutlichen Veränderungen in den Liquiditätsflüssen der Praxen führen. Gleiches gilt für die geforderte Entbudgetierung der hausärztlichen Versorgung. Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Einkommens- und Kostenstruktur der Leistungserbringenden – ein wesentlicher Ansatzpunkt in der Beratung der Heilberufe.

Dabei besteht eine zentrale Herausforderung in der Finanzplanung: die Datenaktualität. Denn bislang stützt sich das Praxis-Controlling in der Regel auf vergangenheitsbezogene Praxisdaten. Also: Wie kann die Datenlücke in der Beratung geschlossen und gleichzeitig eine On-Demand-Beratung etabliert werden?

Das Rezept für die On-Demand-Beratung

Diesen zentralen Fragestellungen hat sich auch das Beratungsunternehmen KOCKCONSULTING gemeinsam mit Rebmann Research, dem führenden Anbieter für ökonomische Daten und digitale Services im Gesundheitswesen, gewidmet. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und mehr als 12.500 erfolgreich abgeschlossenen Mandaten gehört KOCK CONSULTING zu den renommiertesten Heilberufeberatungen in Deutschland. Durch die analytische Detailtiefe, die bis in die Praxisverwaltungssysteme reicht, hat sich das Beratungsunternehmen einen Namen im Markt gemacht – die erste wichtige Zutat für das Rezept der On-Demand-Beratung.

Bei den immer größerer werdenden Praxisstrukturen ist eine tiefergehende Analyse der Leistungserbringung notwendig, um beispielsweise mitarbeiterindividuelle Umsatzpotenziale und Produktivitätskennzahlen darzustellen und gegebenenfalls zu optimieren. In jeder Praxis stellt die personen- und funktionsbereichsbezogene Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben im Sinne einer Profitcenter-Betrachtung einen wesentlichen Mehrwert dar. Innovativ ist, dass die Daten aus der Analyse der Leistungserbringung anschließend über eine Schnittstelle nahtlos in die Plan-Ist-Analyse des Praxisplaners von Rebmann Research übertragen werden – die zweite Zutat.

Mit der Automatisierung des Beratungsprozesses verabschiedet sich Kock Consulting bewusst von herkömmlichen Excel-Dateien und setzt konsequent auf eine datenbankbasierte Qualitätssicherung durch Rebmann Research. Damit der Controllingprozess-on-Demand stattfinden kann, ist eine dritte und ebenso entscheidende Komponente erforderlich: der CURE Praxismanager und damit der Zugang zu Echtzeitfinanzdaten aus den Praxen. Die Anwendung wurde zunächst von der CURE Vertical Finance GmbH entwickelt. Seit Februar 2024 ist Rebmann Research Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens.

Gamechanger: integrierte Echtzeitdaten

Der CURE Praxismanager ist ein spezialisiertes Finanztool, das auf Basis verknüpfter Praxiskonten sämtliche Zahlungsströme automatisch erfasst, strukturiert und kategorisiert. Über eine integrierte Schnittstelle werden dabei die Echtzeitdaten ohne Qualitätsverlust in den Praxisplaner übertragen und dort im Plan-Ist-Vergleich analysiert. Der entscheidende Vorteil: Die Beratung erfolgt dadurch deutlich schneller und reaktiver.

Noch bevor die nächste betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) vorliegt, ermöglicht die innovative Verknüpfung der Tools den spezialisierten Beratern, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Bildlich gesprochen: Bevor es zu einer „wirtschaftlichen Krise“ kommt, kann die Beratung eingreifen.

Gleichzeitig ist der gesamte Planungs- und Controllingprozess keine Einbahnstraße, sondern vielmehr ein nachhaltiges und interaktives Bindungselement zwischen Mediziner sowie deren Beratern. Über eine Verknüpfung können die Daten beliebig zwischen beiden Welten ausgetauscht werden, sodass die Praxen, die Planzahlen vor Augen haben und ein ständiger Plan-Ist-Abgleich automatisiert vom System durchgeführt wird [siehe Abb.].

KOCK CONSULTING plant, das speziell auf die Anforderungen der Heilberufeberatung abgestimmte System auch anderen Beratungsunternehmen sowie spezialisierten Steuerberatern zur Verfügung zu stellen. Der entscheidende Mehrwert liegt im hohen Automatisierungsgrad des Controllings und der engen Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden.

Die KOCK CONSULTING (ehemals Kock & Voeste) wurde 1989 in Berlin gegründet, ist inhabergeführt und als Unternehmensberatung für Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte auf die besonderen Ansprüche der Heilberufe spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren begleitet und berät das Unternehmen bundesweit Arztpraxen, Zahnarztpraxen und (Zahn-)Medizinische Versorgungszentren in allen wirtschaftlichen, strategischen, organisatorischen sowie mitarbeiter- und patientenbezogenen Belangen. Mit über 12.500 erfolgreich abgeschlossenen Beratungsmandaten und rund 36.000 Teilnehmenden in Coachings, Seminaren und Workshops zählt KOCK CONSULTING zu Deutschlands führenden Beratungsunternehmen im ambulanten Gesundheitswesen.

