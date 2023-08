Praktischer Helfer für die Energiewende

Neuer Buderus Katalog 2023 mit Systemlösungen rund um Klimaneutralität und Elektrifizierung

Ob Wärmepumpe oder Hybridsystem, Systemlösung für Neubau oder Modernisierung, kleiner oder großer Anwendungsbereich – Planer, Architekten und SHK-Fachhandwerker finden im neuen Buderus Katalog alle aktuellen Produkte und Dienstleistungen des Systemexperten. Ein Schwerpunkt des siebenteiligen Kataloges 2023 liegt auf den Themen Klimaneutralität und Elektrifizierung: Dazu zählen Produkthighlights wie die modulierende Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR, die mit dem umweltfreundlichen und natürlichen Kältemittel R290 betrieben wird. Der klimaneutral produzierte Buderus Katalog 2023 wurde bereits an die dafür registrierten Fachkunden versendet. Für die klimaneutrale Produktion hat Buderus Klimaschutzprojekte im Bereich Waldökologie und Naturwaldaufforstung in Deutschland unterstützt und gleicht so rund 307 Tonnen CO2-Emissionen aus. Der Katalog steht nach dem Login unter fachkunden.buderus.de auch als PDF und ePaper zur Verfügung.

Nützliche Übersicht über Hybridsysteme

Neu in dieser Ausgabe ist die Struktur der Katalogteile eins bis drei: Teil 1 umfasst Systeme, Pakete und Dienstleistungen – dazu zählen unter anderem Wärmepumpen- und Brennwertsysteme. Teil 2 ist nach Technologie strukturiert und behandelt Wärmepumpen sowie regenerative Energien. Teil 3 legt den Schwerpunkt auf Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung. Hilfreich für Handwerkspartner ist vor allem die im Katalog enthaltene Komplettübersicht über alle Wärmepumpen-Hybridsysteme. Damit lässt sich für nahezu jeden Anwendungsfall in Kürze das optimale System ermitteln.

Zudem hat Buderus im Hinblick auf Fördermöglichkeiten die Darstellung seiner Logasys-Systemlösungen überarbeitet. Eine neue modulare Übersicht mit Icons veranschaulicht, welche Systeme BEG-förderfähig sind. Ebenfalls praktisch: Leser können nun direkt aus dem Katalog zu relevanten Online-Tools springen. Die Druckversion enthält dazu QR-Codes und die Online-Version Links – etwa zum Buderus CAD-Portal, zum Online-Shop, zu Planungssoftware und vielen weiteren Hilfsmitteln.

Alles fürs System

Mit den im Katalog gelisteten Produktneuheiten unterstützt Buderus Fachhandwerker insbesondere bei der Wahl nachhaltiger Wärmepumpen- und Wärmepumpen-Hybridlösungen. Diese lassen sich nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand effizient betreiben. Abgerundet werden die Systemlösungen durch verschiedene Ausbaustufen. Die dazu erforderlichen und aufeinander abgestimmten Komponenten sind ebenfalls im Katalog gelistet – von Photovoltaikmodulen über Batteriespeicher und Energiemanager bis hin zu Regelsystemen und Zubehör.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

Mehr Informationen unter www.buderus.de

Firmenkontakt

Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland

Jörg Bonkowski

Sophienstraße 30-32

35576 Wetzlar

06441/418-1614



http://www.buderus.de

Pressekontakt

Communication Consultants GmbH Engel & Heinz

René Jochum

Breitwiesenstraße 17

70565 Stuttgart

0711/9789335



http://www.communicationconsultants.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.