Praktische Anwendungsbeispiele für Drahtbiegeteile: Kreativ- und Hobby-Branche

Spulen mit Drähten aus unterschiedlichsten Materialien und in unterschiedlichen Stärken warten im großen Warenlager der DBS Drahtbiege Solutions auf Verarbeitung. Gebogen werden sie unter anderem zu Spezialhaken, Bügeln und Trägern. „Was viele nicht wissen“, erzählt der Inhaber des Drahtbiegespezialisten Armin Zecevic, „ist, dass unsere Drahtbiegeteile nicht nur in Maschinen, Möbeln und Autos verbaut werden, sondern auch direkt in den Händen von Endkunden landen.“ Drahtformen in unterschiedlichen Ausführungen sind besonders im Hobbybereich stark nachgefragt. Die zu Herzen, Kreisen, Tannenbäumen, Engeln oder Glocken gebogenen Drähte werden als Deko-Objekte oder als Grundlage für Bastelarbeiten verwendet und dienen der stimmungsvollen,jahreszeitlichen Dekoration. Neben dem Hobbybereich werden Drahtbiegeteile in vielen weiteren Bereichen der Kreativwirtschaft eingesetzt:-Bei der Schmuckherstellung: Drahtbiegeteile dienen unter anderem als Ösen, Verschlüsse, Anhänger oder als Ohrhänger-Haken. Gebogener Schmuckdraht ist die Grundlage beim Formen von u.a. Ketten und Ringen.-In der Floristik: Drahtbiegeteile stellen die Basis für zahlreiche Blumenarrangements dar, etwa um den Blumen in Form eines Kranzes Halt zu geben, als Befestigungshaken in Gestecken oder um Blumenstiele zu verstärken.-Im Kunsthandwerk werden aus Drahtbiegeteilen dekorative Elemente für den Wohnbereich hergestellt – von Wanddekorationen über Tischdekorationen bis hin zu Skulpturen.-In der Bildenden Kunst kommen Drahtbiegeteile häufig als Grundgerüste für beispielsweise bildhauerische Arbeiten zum Einsatz.Auch die DBS Drahtbiege Solutions hat bereits mit einem Künstler zusammengearbeitet. Für Walter Kuhn hat sie 2018 Drahtkonstruktionen für eine Installation von Mohnblumen auf dem Münchner Königsplatz entwickelt. „Projekte dieser Art sind auch für uns etwas ganz besonders, das wir gerne realisieren“, sagt Armin Zecevic und freut sich auf neue Anfragen aus diesem Bereich.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

