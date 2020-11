PR für alle: Frankfurter Agentur revolutioniert den Markt mit Baukasten-System auf Augenhöhe

Das Beste an einem Buffet? Man kann sich seinen Teller genau so zusammenstellen, wie man ihn am liebsten mag. Mit dem in der Branche einzigartigen Konzept PR Light überträgt die Frankfurter PR-Agentur Gourmet Connection diesen Vorteil nun auf die Bereiche Kommunikation, Influencer Relations und Content Marketing. Ein flexibles Baukastensystem mit neun verschiedenen Modulen, die individuell buchbar und frei miteinander zu kombinieren sind, gibt ab sofort auch kleinen Unternehmen und Start-Ups, die selbst mit anpacken, die Möglichkeit, von professioneller PR zu profitieren.

Frankfurt am Main, November 2020. „Auch wenn man denken könnte, die Idee sei während Corona geboren worden, haben wir schon seit vielen Jahren den Plan, ein unkompliziertes PR-Baukastensystem auf den Markt zu bringen“, erklärt Susanne Drexler, Gründerin und Inhaberin der Frankfurter Marketing- und Kommunikationsagenturen Gourmet und Prime Connection. „Als wir gesehen haben, wie stark viele Unternehmen unter den Auswirkungen der Pandemie leiden, wussten wir sofort, dass ganz akut zahllose Gastronomen, Hoteliers, Produzenten oder Winzer eine finanziell tragbare Light-Version der PR-Arbeit brauchen.“

Ein besonderer Fokus lag darauf, nicht nur helfende PR-Maßnahmen zu entwickeln, sondern sie auch visuell greifbar zu machen, besonders für Menschen, die mit der PR-Branche noch keine Berührungspunkte hatten. Dabei unterstützt wurde Gourmet Connection von der Werbeagentur Tell It! Designwerkstatt, die für Logoentwicklung und Umsetzung verantwortlich zeichnete.

Erfolgreich aus der Krise hervorgehen

Die Branchen, in denen sich die Kommunikationsagenturen Gourmet und Prime Connection bewegen – Genuss, Reise, Lifestyle –, wurden besonders hart von den Corona-Maßnahmen getroffen. „In schlechten Zeiten werden die Gewinner von morgen gemacht“, so Susanne Drexler. „Alle sind auf der Suche nach neuen Kunden. Jeder will Verluste ausgleichen, Neugeschäft generieren, sichtbar sein. Jetzt in die eigene Außenwirkung zu investieren, kann über Wohl und Wehe eines Unternehmens entscheiden.“

Dabei richtet sich das Angebot von PR Light nicht nur an kleine Firmen oder Start-Ups, sondern auch an Kommunikationseinsteiger, die einfach mal ausprobieren wollen, was ihnen professionelles Marketing bringt. Auch für etablierte Unternehmen, die planen, Themen wie Digital Content oder Pressearbeit langfristig inhouse anzusiedeln, bietet PR Light passende modulare Lösungen. Der große Vorteil: Indem die Kunden Projektteile selbst umsetzen, bleiben die Kosten im Rahmen.

Baukasten-PR und Hilfe zur Selbsthilfe

PR Light funktioniert denkbar unkompliziert: Kunden suchen sich aus neun Modulen die Bereiche aus, in denen sie Unterstützung brauchen, anschließend schneidet die Agentur die Leistungen individuell zu. Dabei stehen überschaubare Kosten, effizientes Handling, einfache Umsetzbarkeit, Fokus auf das Wesentliche und komplette Transparenz im Vordergrund. Ziel ist es, Unternehmen, Hoteliers, Produzenten und Gastronomen mit dem nötigen Handwerkszeug auszustatten, damit sie ihre PR eigenständig und kompetent in die Hand nehmen können und Präsenz bei ihrer Zielgruppe und in den Medien erreichen.

Die Module

Wer nur einen einmaligen Nadelstich setzen möchte, macht das mit einer Pressemitteilung, einem PR-Newsletter oder einem Advertorial. Die eigene Zielgruppe aus Handel oder Gastronomie ohne Streuverluste erreichen lässt sich treffsicher mit einem Musterversand. Und wenn man mehr will als einfach nur „was mit Bloggern machen“, vernetzen wir Unternehmen mit passgenauen Influencern.

Das Ziel ist langfristiger? Wer tiefer in die Öffentlichkeitsarbeit eintauchen oder Mitarbeiter fit im Umgang mit der Presse machen möchte, wählt aus verschiedenen Workshops zu Pressearbeit und Content Creation. „Natürlich bieten wir mit Gourmet und Prime Connection nach wie vor große Lösungen und Rundum-Sorglos-Pakete für nationale und internationale Unternehmen an“, erklärt Susanne Drexler. „Aber jetzt freue ich mich erstmal unglaublich darauf, mit PR Light etwas zu bewegen.“

Weitere Informationen finden Sie hier, ein Interview mit Gründerin und Inhaberin Susanne Drexler und Managing Director Patricia Freyer hier.

Gourmet Connection entwickelt seit der Gründung 2006 maßgeschneiderte Kommunikation und anspruchsvolle Konzepte für

hochwertige nationale und internationale Kunden, Unternehmen und Produzenten aus den Bereichen Kulinarik, Genuss und Reise. 2014 kam Prime Connection hinzu, wo der Fokus auf den Themen Design, Lifestyle, Interior und Franchise liegt. Seit 2020 komplettiert Click Connection als Digitalagentur das Full-Service-Angebot, außerdem ist Gourmet Connection Gründer des internationalen Agenturnetzwerks World Gourmet Connection mit Partnern in zwölf Ländern.