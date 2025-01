Portus Data Centers vermeldet Partnerschaft mit Megaport

Neuer Point of Presence im Rechenzentrum München erhöht Konnektivitätsoptionen

München – 29. Januar 2025: Portus Data Centers gibt eine strategische Partnerschaft mit Megaport Limited (ASX: MP1) bekannt. Diese ist Teil der europaweiten Expansionsstrategie des globalen Network as a Service (NaaS) Anbieters.

Megaport hat einen Point of Presence (PoP) im Portus Data Center München eingerichtet. So profitieren gemeinsame Kunden von einer größeren Reichweite und verbesserten Konnektivitätsoptionen in Mitteleuropa.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Megaport in unserem Tier-IV-Rechenzentrum in München. Die Hochleistungs-Infrastruktur unseres Rechenzentrums wird ihre globale Reichweite massiv erhöhen“, sagt Adriaan Oosthoek, Chairman von Portus Data Centers. „So können jetzt mehr Kunden in Deutschland von Megaports breiter Palette an Konnektivitätslösungen profitieren. Die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, die maximale Verfügbarkeit und Agilität benötigen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern, ist auch hier Portus´ stärkster Antrieb.“

„Die Expansion an viele neue europäische Standorte gemeinsam mit unserem Partner Portus macht eine echte Revolution im Netzwerkbereich möglich. Unsere neuen Kunden können so ihre Geschäftsprozesse optimieren und Verbindungen in weniger als 60 Sekunden aufbauen“, sagt Michael Reid, CEO von Megaport.

Portus Data Centers München bietet seit 2020 hochwertige Carrier-neutrale Edge-Colocation-Services in ganz Deutschland und den umliegenden Regionen an. Das 15 km vom Münchner Stadtzentrum entfernte Portus-Rechenzentrum ermöglicht Unternehmenskunden und Service-Providern den effektiven und effizienten Betrieb einer nachhaltigen, hochleistungsfähigen IT-Infrastruktur mit niedrigen Latenzzeiten, die von einem reaktionsschnellen und kompetenten technischen Support-Team vor Ort unterstützt wird.

Über Megaport

Megaport verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden, mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung jeder Verbindung. Kunden können so mit nur wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke aufbauen, auf globale Endpunkte zugreifen und sichere private Pfade in wenigen Minuten etablieren. Weltweit führende Unternehmen, globale Dienstanbieter, DC-Betreiber, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen vertrauen der Zusammenarbeit mit Megaport an mehr als 860 Standorten weltweit. Megaport ist ISO/IEC 27001-zertifiziert. Mehr über die Netzwerkrevolution unter megaport.com.

Über Portus Data Centers

Portus Data Centers ist eine wachsende Gruppe von sicheren und hochmodernen Datacentern an strategischen Standorten in Deutschland und angrenzenden Ländern, welche sich durch zukunftssichere Kapazitäten und exzellenten technischen Support vor Ort auszeichnet. Die Gruppe bietet regionale Colocation-Lösungen mit geringer Latenz und eine leistungsfähige Edge-Infrastruktur, die auf CDN-, Cloud- und Telekommunikationsanbieter optimiert ist, die Hochgeschwindigkeitsdienste für lokale Unternehmen, Behörden und andere Nutzer bereitstellen.

Das Portfolio der Portus-Gruppe besteht derzeit aus dem IPHH in Hamburg, Portus Data Centers Luxemburg und Portus Data Centers München.

Über Arcus

Arcus Infrastructure Partners LLP ist ein unabhängiger Fondsmanager, der sich auf langfristige Investitionen in europäische Infrastruktur konzentriert. Arcus investiert im Auftrag institutioneller Investoren über diskretionäre Fonds und spezielle Co-Investment-Vehikel und verwaltet über seine Tochtergesellschaften derzeit Investitionen mit einem Gesamtwert von über 21 Milliarden Euro. Arcus zielt auf mittelgroße und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen ab, mit besonderem Schwerpunkt auf Unternehmen in den Bereichen Digitaltechnik, Transport, Logistik und Industrie sowie Energie. www.arcusip.com

