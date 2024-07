Mit einer externen Abteilung im digitalen Recruiting den Fachkräftemangel in der Kunststoff- und Werkzeugbauindustrie umgehen

PolyTALENT GmbH – Digitaler Headhunter der Kunststoff- und Werkzeugbauindustrie

Bei PolyTALENT steht die erfolgreiche Vermittlung von Fach- und Führungskräften im Mittelpunkt unserer Mission. Unser Direktansprache-Ansatz, der Zugriff auf 22 Millionen Kandidatinnen und Kandidaten deutschlandweit, kombiniert mit Social Recruiting und „intelligenten“ Stellenanzeigen sowie tiefgreifendem Branchenwissen, ermöglicht es den Lohner Recruiting-Spezialisten, offene Positionen bei ihren Kunden präzise mit den richtigen Menschen zu besetzen.

Doch unser Engagement endet hier nicht. PolyTALENT unterstützt zudem Klein- und mittelständische Unternehmen beim Aufbau der Arbeitgebermarke. Mit unserem eigenentwickelten PolyTALENT-Blueprint erhöhen wir die digitale Sichtbarkeit dieser Unternehmen und heben sie als attraktive Arbeitgeber hervor. Dies trägt dazu bei, dass Mitarbeiter dem Unternehmen loyal bleiben und Transparenz sowie Vertrauen für neue Bewerber geschaffen werden.

„Erst wenn unsere Kunden und die von uns vermittelten Fachkräfte ihre Zusammenarbeit als bereichernd und erfüllend empfunden haben, sehen wir unsere Aufgabe als erfüllt an“, erklärt PolyTALENT-Gründer und -Geschäftsführer Mehmet Tarti.

Von Cloppenburg nach Lohne – Ein strategischer Umzug

PolyTALENT hat kürzlich seinen Standort von Cloppenburg nach Lohne im Landkreis Vechta verlegt, dem Zentrum der Kunststoffindustrie. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es uns, noch näher an unseren Kunden und den Fachkräften der Branche zu sein. Lohne bietet uns die ideale Umgebung, um unsere Dienstleistungen weiter auszubauen und unsere Präsenz in der Kunststoffhochburg zu stärken. Von unserem neuen Standort aus betreuen wir die gesamte Kunststoff- und Werkzeugbauindustrie im DACH-Raum. Durch den Umzug konnten wir unser Team erweitern und sind nun in der Lage, unsere Kunden vollumfänglich und noch effizienter zu unterstützen.

Active Sourcing – Direkte Ansprache von Talenten

Einer der Eckpfeiler unseres Erfolges bei PolyTALENT ist unser Active Sourcing. Unsere erfahrenen Recruiter gehen über verschiedene Datenbanken, Business- und Karriereplattformen, um passende Kandidaten gezielt anzusprechen. Dabei nutzen wir unser tiefes Branchenwissen und unsere umfangreichen Netzwerke, um sowohl aktive als auch passive Kandidaten zu identifizieren, die perfekt zu den Anforderungen unserer Kunden passen. Diese proaktive Herangehensweise ermöglicht es uns, nicht nur auf eingehende Bewerbungen zu warten, sondern aktiv die besten Talente für unsere Kunden zu gewinnen.

Social Media Recruiting – Endlich genügend Bewerbungen

Neben Active Sourcing setzen wir auf Social Recruiting, um auch passive Kandidaten über soziale Medien zu erreichen. Hierbei erstellen wir sehr attraktive Inhalte und Grafiken, die speziell darauf ausgelegt sind, das Interesse potenzieller Kandidaten zu wecken. Durch den Einsatz von zielgerichteten Kampagnen auf Plattformen wie LinkedIn, Facebook und Instagram können wir die Sichtbarkeit unserer Stellenangebote erhöhen und eine breitere Zielgruppe ansprechen. Unser Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der besten Talente auf die spannenden Karrieremöglichkeiten bei unseren Kunden zu lenken und sie zu einer Bewerbung zu motivieren.

Intelligente Stellenanzeigen – Zielgerichtete Vermittlung durch KI

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Dienstleistungsportfolios sind unsere intelligenten Stellenanzeigen. Diese nutzen KI-gesteuerte Algorithmen, um potenziellen Kandidaten passende Stellenangebote vorzuschlagen. Durch die Analyse von Nutzerprofilen und Verhaltensdaten können wir sicherstellen, dass unsere Stellenanzeigen genau die richtigen Personen erreichen. Diese personalisierte Herangehensweise erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzeigen von den relevantesten Kandidaten gesehen und wahrgenommen werden. Dadurch können wir unseren Kunden eine höhere Erfolgsquote bei der Besetzung ihrer offenen Positionen garantieren.

PolyTALENT-Blueprint – Ihr Schlüssel zu erfolgreichem Employer Branding

Mit unserem eigenentwickelten PolyTALENT-Blueprint bieten wir eine spezialisierte Dienstleistung im Bereich Employer Branding an. Der PolyTALENT-Blueprint ist darauf ausgelegt, die digitale Sichtbarkeit unserer Kunden zu erhöhen und sie als attraktive Arbeitgeber hervorzuheben. Dies trägt dazu bei, dass bestehende Mitarbeiter dem Unternehmen loyal bleiben und neue Bewerber Vertrauen und Interesse gewinnen. Durch maßgeschneiderte Strategien und innovative Ansätze schaffen wir eine starke Arbeitgebermarke, die sowohl intern als auch extern positiv wahrgenommen wird.

Prozessdigitalisierung für die HR-Abteilung

Zusätzlich zu unserem umfassenden Dienstleistungsportfolio bieten wir jetzt auch Prozessdigitalisierung für die HR-Abteilungen unserer Kunden an. In einer zunehmend digitalen Welt ist die effiziente und effektive Verwaltung von HR-Prozessen entscheidend für den Erfolg. PolyTALENT unterstützt Unternehmen bei der Implementierung moderner Bewerbermanagementsysteme, die den gesamten Rekrutierungsprozess optimieren. Dies umfasst die Automatisierung von Bewerberkommunikation, die Verwaltung von Kandidatenpools und die Integration von Analysetools zur Leistungsbewertung.

PolyTALENT als externe Recruiting-Abteilung

Wir sehen uns auch als externe Recruiting-Abteilung der klein- und mittelständischen Unternehmen. Durch eine langfristige Zusammenarbeit streben wir an, dauerhaft für unsere Kunden auf der Suche nach den besten Talenten zu sein. Unsere umfassenden Dienstleistungen ermöglichen es uns, kontinuierlich und nachhaltig den Personalbedarf unserer Kunden zu decken. Dies reduziert nicht nur den internen Aufwand unserer Kunden, sondern stellt auch sicher, dass immer die bestmöglichen Kandidaten zur Verfügung stehen.

Erweiterung des Teams und Kompetenzen

Durch den Umzug nach Lohne konnten wir unser Team vergrößern und unser Dienstleistungsspektrum erweitern. Unser wachsendes Team bringt frische Ideen und zusätzliche Expertise in die PolyTALENT-Familie ein. Dies ermöglicht es uns, noch besser auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Unsere neuen Kollegen verfügen über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Prozessdigitalisierung, Künstliche Intelligenz, Social Media Marketing und moderne Recruiting-Techniken, was uns hilft, unsere Position als führender Digitaler Headhunter weiter zu festigen.

Kundenzufriedenheit und langfristige Zusammenarbeit im Fokus

„Wir verstehen, dass die Grundlage für langfristigen Erfolg in der Zufriedenheit beider Seiten – unserer Kunden und der Kandidaten – liegt.“ Deshalb setzt das Unternehmen auf transparente, ehrliche und direkte Kommunikation während des gesamten Vermittlungsprozesses. Kurzum: PolyTALENT möchte für eine Partnerschaft stehen, die auf Vertrauen, Transparenz und dem gemeinsamen Ziel basiert, die Kunststoff- und Werkzeugbauindustrie mit den besten Talenten zu bereichern.

Um seinen Kunden zusätzliche Sicherheit und Vertrauen in die angebotenen Dienstleistungen zu geben, arbeitet PolyTALENT zum Festpreis und mit einer Besetzungsgarantie. Diese klare Preisstruktur und das Versprechen, offene Positionen erfolgreich zu besetzen, minimieren das Risiko für die suchenden Unternehmen und unterstreichen das Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit.

Mehmet Tarti: „Unsere Kunden profitieren von dieser Zusage, da sie die Gewissheit haben, dass ihre Investition in das Recruiting von Fachkräften durch unsere Expertise und unser Engagement abgesichert ist. Eine der häufigsten Fragen, die uns gestellt werden, ist, ob wir auch Unternehmen aus anderen Branchen dabei unterstützen, offene Positionen zu besetzen und beim Aufbau des Employer Brandings zu helfen. Unsere Antwort darauf lautet: Lassen Sie uns in einem gemeinsamen Gespräch herausfinden, ob und wie wir Sie bestmöglich unterstützen können.“

Kontaktinformationen:

PolyTALENT GmbH

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

Website: www.polytalent.de

E-Mail: info@polytalent.de

Telefon: 04442 8885 790

