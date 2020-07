PoINT Software & Systems ist Mitglied der Active Archive Alliance

Siegen. Die PoINT Software & Systems GmbH ist der Active Archive Alliance beigetreten, einem herstellerneutralen Verband, der Anwender unterstützt, Herausforderungen des Datenwachstums durch intelligentes Datenmanagement zu bewältigen.

“Das exponentielle Wachstum sorgt für grundlegende Veränderungen bei der Verarbeitung, Speicherung sowie der Analyse von Daten und führt dazu, dass immer mehr Unternehmen nach adäquaten Archivlösungen suchen”, sagt Peter Faulhaber, Vorsitzender der Active Archive Alliance und Präsident sowie CEO von FUJIFILM Recording Media U.S.A., Inc. “PoINT Software & Systems erweitert das Angebotsspektrum unserer Mitglieder durch innovative Archivlösungen für intelligentes Datenmanagement. Wir freuen uns, das Unternehmen in unserem Verband begrüßen zu dürfen.”

Organisationen auf der ganzen Welt erstellen und speichern Daten in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Ein aktives Archiv stellt diese Datenmenge kostengünstig für eine schnelle Suche, Abfrage und Analyse bereit. Dafür verwendet es unterschiedliche, intelligente Ebenen, die einen Online-Zugriff auf Daten während ihres gesamten Lebenszyklus ermöglichen, unabhängig davon, auf welcher Ebene sie sich in der Speicherhierarchie befinden. Solche Archivlösungen nutzen alle Speichermedien, einschließlich Festplatten, Flash, Magnetbänder, optische Medien, Objekt- und Cloud-Speicher. PoINT bietet beispielsweise mit seinem PoINT Storage Manager eine Lösung an, die Unternehmen ein dateibasiertes Tiering und Archiving mit transparenten Zugriffsmethoden ermöglicht. Das Produkt verschiebt automatisiert und nach einstellbaren Regeln Daten innerhalb einer Speicherhierarchie und sorgt somit für eine deutliche Entlastung teurer Primärspeicher.

“Unsere Speicher- und Datenmanagement-Software bietet eine außerordentlich effiziente Möglichkeit, ohne produktive Einschränkungen Kosten zu senken und gleichzeitig die Anforderungen an eine langzeitkonforme Speicherung zu erfüllen”, so Sebastian Klee, Leiter Marketing & Sales bei PoINT Software & Systems. “Unsere Produkte ermöglichen eine effiziente Nutzung von Speichersystemen und tragen dazu bei, Kosten und Probleme, die durch Datenwachstum entstehen, zu reduzieren. Die Produkte von PoINT haben sich in mehr als zwei Millionen Installationen weltweit bewährt.”

Über die Active Archive Alliance:

Die Active Archive Alliance ist eine herstellerneutrale, bewährte Instanz, die Anwendern technisches Fachwissen zur Verfügung stellt und bei der Entwicklung und Umsetzung moderner aktiver Archivierungsstrategien berät, die mit den Herausforderungen des Datenwachstums einhergehen. Aktive Archive ermöglichen einen zuverlässigen, kostengünstigen Online-Zugriff auf Daten während ihrer gesamten Lebensdauer und unterstützen dabei Flash-, Platten-, Band- oder Cloud-Speichersysteme. Sie helfen dabei, Daten in die entsprechenden Speicherebenen zu verschieben, um die Kosten zu minimieren und gleichzeitig den Datenzugriff für Anwender zu vereinfachen. Zu den Mitgliedern und Sponsoren gehören Fujifilm, Spectra Logic, Atempo, Harmony Healthcare IT, IBM, Iron Mountain, MediQuant, PoINT Software & Systems, QStar Technologies, Quantum, Qumulo, StrongBox Data Solutions und Western Digital.

Über PoINT:

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

Firmenkontakt

POINT Software & Systems GmbH

Sebastian Klee

Eiserfelder Str. 316

57080 Siegen

+49 271 3841-155

+49 271 3841-151

marcom@point.de

http://www.point.de

Pressekontakt

good news! GmbH

Nicole Gauger

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

+49 451 88199-12

+49 451 88199-29

nicole@goodnews.de

http://www.goodnews.de