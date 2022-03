PoINT Archival Gateway im Einsatz am EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI): Object Storage Backup auf Tape

Siegen. Der Tape-basierte Objektspeicher PoINT Archival Gateway unterstützt das EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) bei der zusätzlichen Sicherung wertvoller Forschungsdaten von festplattenbasierten Objektspeichersystemen auf Tape-Medien. Mit dieser hochperformanten, skalierbaren und kosteneffizienten Speicherlösung ist das Institut für das künftige Datenwachstum gerüstet.

Das EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) in Hinxton verfügt aktuell über einen Datenbestand von ca. 50PB. Die Forschungseinrichtung erwartet ein monatliches Wachstum dieser Menge um 1PB. Zusätzlich zur Speicherung auf festplattenbasierten Objektspeichersystemen wird eine vollständige Kopie dieser Daten auf Tape gesichert. So wird die langfristige Aufbewahrung gewährleistet. Außerdem steht bei einem Ausfall der Primärspeichersysteme eine Kopie der Daten zur Verfügung.

Für diese Replikation auf Tape wurde zunächst ein hauseigenes Skript genutzt, das aber nicht die notwendige Performance lieferte. Außerdem wurde der Speicherplatz auf den Tapes nicht vollständig ausgenutzt. Mit PoINT Archival Gateway hat das EMBL-EBI eine hochperformante und kosteneffiziente Alternative eingeführt. PoINT Archival Gateway ist ein Tape-basierter Objektspeicher, der die Daten über die standardisierte S3-Schnittstelle empfängt und direkt auf Tape schreibt. Dies ermöglicht eine Tape-Kompression auf Laufwerksebene.

Initial wurde als Zielspeicher eine IBM TS4500 Library mit sechs IBM TS1160 Laufwerken eingesetzt. Die Speichersoftware von PoINT benötigte dafür lediglich einen 2U Server. Im Zuge der aktuellen zweiten Projektphase wurde die Installation auf 12 Laufwerke und zwei 2U Server erweitert. Weil PoINT Archival Gateway außerdem keinen Festplatten-Buffer benötigt, um die Daten auf Tape zu schreiben, erweist sich die Lösung als sehr kosteneffizient im Hinblick auf den Hardware-Einsatz – und das bei herausragenden Performance-Werten.

Mitentscheidend für die Auswahl war auch, dass die Software die Standard-S3-API bereitstellt und auf umständliche S3 Glacier-Kommandos verzichtet. Durch die Node-basierte Architektur sind Kapazität und Performance skalierbar und können flexibel auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden. “Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz von PoINT Archival Gateway”, so Marc Riera (Software Development and Operations – Service and Data Management Technical Coordinator beim EMBL-EBI). “Auf das künftige Datenwachstum fühlen wir uns gut vorbereitet und freuen uns, die weiteren Entwicklungsschritte von PoINT Archival Gateway mitzugehen.”

PoINT Archival Gateway ist eine herstellerunabhängige, Software-basierte Speicherlösung, die es auch ermöglicht, Laufwerke unterschiedlicher Hersteller und Generationen zu kombinieren. Damit bietet die Lösung dem EMBL-EBI nicht nur die gewünschte Performance, sondern auch Zukunftssicherheit und einen hohen Investitionsschutz.

Über das EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI):

Das EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) ist weltweit führend bei der Speicherung, Analyse und Verbreitung großer Datensammlungen aus der biologischen Forschung. EMBL-EBI hilft Wissenschaftlern dabei, die Möglichkeiten dieser Datenmengen zu nutzen. Es fördert ihre Fähigkeiten, komplexe Informationen auszuwerten und Entdeckungen zu machen, die der Menschheit zugutekommen. Das Institut ist richtungsweisend in der computergestützten biologischen Forschung. Die Arbeitsfelder umfassen Methoden der Sequenzanalyse, die multidimensionale statistische Analyse und die datengesteuerte biologische Forschung, von der Pflanzenbiologie bis zur Entwicklung von Säugetieren und zur Erforschung von Krankheiten.

EMBL-EBI ist Teil des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) und befindet sich auf dem Wellcome Genome Campus, der weltweit bedeutendes wissenschaftliches und technisches Know-how im Bereich der Genomik bündelt.

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

