Podcast: Digitale Lkw-Stellplatzbuchung von Webfleet macht Pausen planbar, sicher und wirtschaftlich

Das Wichtigste in Kürze: Massive Unterversorgung mit sicheren Lkw‑Parkplätzen in Europa, hohe Sicherheitsrisiken und wirtschaftliche Einbußen durch Parkplatzsuche.​

Sicherer Stellplatz umfasst Zaun, Beleuchtung, Videoüberwachung, Zugangskontrolle und teils virtuelle Wachrundgänge.​

Webfleet integriert das neue Secure Truck Parking direkt in das Flottenmanagement.​

Buchung erfolgt in wenigen Klicks, mit diversen Filteroptionen für Sicherheits- und Komfortstandards.​

Stellplatzgebühren von etwa fünf bis 25 Euro.​

Mehr Sicherheit und Planbarkeit stärken Arbeitgeberattraktivität.

Webfleet verknüpft Flottenmanagement und Stellplatzbuchung

Wer nachts an Autobahnen unterwegs ist, erlebt das Problem täglich: Lkw stehen kreuz und quer, oft halb auf der Autobahn, weil reguläre Stellplätze fehlen. Laut BGL mangelt es allein in Deutschland an bis zu 40.000 Lkw‑Parkplätzen – mit gravierenden Folgen für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Für Fahrpersonal bedeutet das Stress, Unsicherheit und improvisierte Pausenorte, für Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Risiken.​

Hinzu kommt: Überfälle und Diebstähle auf ungesicherten Parkplätzen sind längst kein Randphänomen mehr. Güter werden aus Anhängern gestohlen, Fahrpersonal im Schlaf überrascht, sogar Fälle mit dem Einsatz von Betäubungsgasen werden dokumentiert. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen hinter dem Steuer ist entsprechend hoch – und längst auch ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte………………. Lesen Sie hier weiter.