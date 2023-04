„PlusLine“, die ergonomische KRAUSE-Produktlinie für alle Generationen

Sichere und komfortable Leitern und Tritte ohne Kompromisse.

In einer Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden und aktiv bleiben, sind wir länger agil und führen auch im Alter noch Tätigkeiten in der Höhe aus. Dabei ist ein sicherer und bequemer Stand von großer Bedeutung und die Nachfrage nach besonders ergonomischen Leitern und Tritten für Haushalt, Hobby und Beruf steigt. KRAUSE, der hessische Traditionshersteller mit über 120 Jahren Erfahrung in der Steigtechnik, hat diese Herausforderung erkannt. Mit der Produktlinie „PlusLine“ wurden die besonderen Anforderungen wie geringes Produktgewicht bei deutlich komfortablerer Nutzung im Vergleich zu Standardleitern und -tritten gelöst. PlusLine Produkte sind leicht, stabil, komfortabel und für Menschen jeden Alters geeignet.

PlusLine: Das Plus an Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe

Für die Anwender sind Eigenschaften wie Sicherheit, Komfort und Ergonomie von großer Bedeutung. Die KRAUSE PlusLine umfasst Produkte, die bereits bei der Planung und Entwicklung auf ergonomische Aspekte ausgerichtet wurden. So bieten sie beispielsweise mit einem bis zu 40 % höheren Sicherheitsbügel, 60 % tieferen Stufen und einer um 10 % größeren Aufstellbreite eine beispiellose Standsicherheit. Das Plus im eigens entwickelten Logo steht für intuitives Wohlbefinden bei der Benutzung. Die Experten für sicheres Arbeiten in der Höhe haben Gesundheit, Wohlbefinden und Komfort mit einfacher Handhabung und geringem Gewicht verbunden. Vom Tritt bis zur Stehleiter findet jeder das passende Produkt für seine individuellen Bedürfnisse. Die Vorteile für die Nutzer liegen auf der Hand: Sie stehen bequemer, arbeiten entspannter und fühlen sich sicherer als auf vergleichbaren Standardprodukten. Ein neues Produktvideo zeigt dies anschaulich unter www.krause-systems.de/plusline. Zudem sind die Produkte leicht zu transportieren und einfach zu verstauen.

Andere nennen es „Unfälle und Verletzungsrisiken vermeiden“.

KRAUSE nennt es: PlusLine

Provisorische Steighilfen wie Stühle oder Hocker führen gerade im privaten Bereich häufig zu Unfällen. PlusLine bietet die sichere Alternative. Unabhängige Studien belegen, was Steigtechnik-Experten auch in der Nachfrage spüren: Menschen wollen sich in jeder Situation sicher fühlen, besonders aber bei der Arbeit in der Höhe. Deshalb suchen sie Produkte mit besonders ergonomischen Leistungsmerkmalen. PlusLine Produkte erfüllen diese Anforderungen in vorbildlicher Weise. Durch ihre ergonomische Gestaltung und die Verwendung hochwertiger Materialien bieten sie eine hohe Standfestigkeit und verhindern so ein Abrutschen oder Umkippen. Breite Stufen und rutschfeste Standflächen tragen dazu bei, dass die Benutzer sicher in der Höhe arbeiten können. Sie sind leicht zu transportieren und schnell auf- und abzubauen. Das spart Zeit und Mühe und ermöglicht es den Benutzern, sich voll auf ihre Arbeit zu konzentrieren.

Ergonomie aus Anwendersicht konsequent zu Ende gedacht

Mit tieferen Stufen, breiteren Standflächen und größeren Ablageflächen wurde die Produktserie besonders anwenderfreundlich gestaltet. „Unsere PlusLine-Serie bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsstandards. Wir sind keine Kompromisse eingegangen und haben bei der Entwicklung der Produkte alle Möglichkeiten genutzt, um die bestmögliche Ergonomie zu erreichen“, erklärt Melanie Büttner aus dem Marketing des Unternehmens und ergänzt: „Wir bekommen immer wieder das Feedback, dass Menschen, die einmal ein PlusLine-Produkt benutzt haben, nie wieder zu Standardprodukten zurückkehren möchten – die Qualität und der Komfort sind in jedem Moment der Nutzung spürbar.“

Eine komplette Übersicht über die verfügbaren Produkte finden Interessierte im entsprechenden Kapitel des aktuellen KRAUSE-Gesamtkatalogs und online unter www.krause-systems.de/plusline

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

