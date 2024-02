plus-IT AG feiert 20 Jahre Innovation und Wachstum

Winterthur, 26.02.2024 – Die plus-IT AG, ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich Business Intelligence, begeht ihr 20-jähriges Jubiläum. Dieser Meilenstein markiert zwei Jahrzehnte kontinuierlicher Innovation und Wachstum. Gegründet von Beat Honegger, hat sich plus-IT durch erstklassige BI-Lösungen und starke Kundenbeziehungen, mit namhaften Partnern wie SBB AG und Accelleron Industries AG, etabliert.

Beat Honegger, Gründer und bisheriger CEO, betont die Bedeutung von Kundennutzen und Geschäftsprozessoptimierung durch effiziente Datennutzung. Per 31.12. 2024 übergibt er die Geschäftsführung an Raphael Kempf, der die Zukunft der plus-IT AG mitgestalten wird.

Das Unternehmen zeichnet sich durch sein engagiertes Team aus, das den Grundstein für den Erfolg legt. „Unsere Mitarbeitenden sind der Schlüssel zu unserem Erfolg“, so Honegger. Die plus-IT AG plant, weiterhin in neueste Technologien zu investieren und ihren Kunden damit maximalen Nutzen zu bieten.

Raphael Kempf, der zukünftige CEO, sieht seiner neuen Rolle positiv entgegen: „Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung für dieses innovative Unternehmen zu übernehmen. Wir werden die Mission ‚we make your business more intelligent‘ weiterführen und die Welt der Business Intelligence vorantreiben.“

Claus Lemke und Cornelius Knall, langjährige Weggefährten, werden ebenfalls wichtige Rollen in der neuen Führung übernehmen und die Entwicklung der plus-IT AG weiter vorantreiben.

Die plus-IT AG bleibt eng mit der ISC BT Gruppe verbunden, wobei die bestehenden Synergien und das Verwaltungsrat Mandat von Peter Heinold bestehen bleiben.

Die plus-IT AG ist ein führendes Consultingsunternehmen im Marktsegment Business Intelligence (BI).

Gegründet 2003, verfügen wir heute über sehr gut ausgebildete und zertifizierte Berater und Trainer mit langjährigen Praxiserfahrungen, auf welche Sie sich verlassen können. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns das Wichtigste. Unsere Kunden sind Unternehmen verschiedener Grösse und Branchen.

