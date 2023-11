Planview macht separate Roadmap-Tools überflüssig

Planview Roadmaps verbessert die geschäftliche Agilität und optimiert die Nachverfolgung von Geschäftsergebnissen durch die ganzheitliche Vernetzung von Strategie, Planung und Umsetzung

KARLSRUHE – 8. November 2023 – Planview, ein weltweiter Marktführer in den Bereichen Portfoliomanagement und Value Stream Management, hat jetzt Planview Roadmaps angekündigt. Durch die Kombination aus Strategie, Teamplänen und Umsetzung in einer einzigen, umfassenden Ansicht fördert Planview Roadmaps die geschäftliche Agilität, indem es Organisationen ermöglicht, Veränderungen zu erkennen und sich über alle Teams, Methoden und Tools hinweg an diese anzupassen.

„Das Überleben eines Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, sich schnell an Marktveränderungen und neue Bedürfnisse der Kundschaft anzupassen. Und dennoch sind 85 % der Führungskräfte der Ansicht, dass die Anpassungsfähigkeit ihrer Organisation nicht ausreichend ist1“, sagt Razat Gaurav, CEO von Planview. „Planview Roadmaps fungiert als Bindeglied zwischen Strategie und Arbeit und vernetzt durch seine beispiellosen Visualisierungen alle Teams des Unternehmens. Führungskräfte können Veränderungen schnell erkennen und darauf reagieren sowie sicherstellen, dass strategische Kursanpassungen nahtlos auf die Teamebene übertragen werden. Dadurch wird Unsicherheit bei der Umsetzung strategischer Initiativen vermieden. Die Zukunft des vernetzten Arbeitens ist da – und sie ermöglicht Unternehmen, in diesem schnelllebigen Umfeld erfolgreich zu sein.“

Größere geschäftliche Agilität durch einen klaren Überblick über Fortschritt und Abhängigkeiten

Isolierte Roadmap- und Präsentationstools haben nicht den interaktiven Charakter von vernetzten Roadmaps. Planview Roadmaps ermöglicht es Organisationen, Änderungen zu erkennen und sich an sie anzupassen, indem die Arbeit in einer umfassenden Ansicht visualisiert wird. Durch den direkten Einblick in den Umsetzungsfortschritt und alle Abhängigkeiten können Organisationen schnell auf mögliche Verzögerungen reagieren. Darüber hinaus sind Führungskräfte und Teams in der Lage, schneller und effektiver zu planen und umzuplanen, da die Zusammenhänge zwischen Initiativen und Ergebnissen klar dargestellt sind und alle Teams einbeziehen. So steht die Arbeit der gesamten Organisation trotz Veränderungen weiterhin im Einklang.

„Im Laufe meiner Karriere habe ich etliche Stunden damit verbracht, zwischen verschiedenen, nicht miteinander vernetzten Roadmap- und Präsentationstools hin- und herzuwechseln, um unsere Pläne zu visualisieren – nur um dann festzustellen, dass sie häufig bereits vor dem Speichern veraltet sind“, so Louise K. Allen, Chief Product Officer von Planview. „Das war damals, und hier stehen wir heute. Mit Planview Roadmaps ist es ein Kinderspiel, unsere gesamte Organisation in Bezug auf wichtige Ergebnisse aufeinander abzustimmen und uns an Veränderungen anzupassen.“

Maximale Effekte durch die Verknüpfung der Arbeit über alle Teams, Methoden und Tools hinweg

Die verschiedenen Teams in Organisationen verwenden unterschiedlichen Arbeitsmethoden, von traditionell (projektbasiert) über Agile (produktbasiert) bis hin zu hybriden Modellen. Planview Roadmaps sorgt für einen gemeinsamen Wissensstand hinsichtlich der zusammenhängenden und parallel stattfindenden Arbeit und der Auswirkungen ihrer Aktivitäten.

Führungskräfte und Teams können die Abhängigkeiten in der gesamten Organisation koordinieren und haben einen Überblick über alle Teams, wodurch eine der häufigsten Ursachen für Verzögerungen beseitigt wird. Dank integrierter Kollaborationsfunktionen können Teams unabhängig von der Methode zusammenarbeiten.

„Planview Roadmaps bringt die Konnektivität auf ein neues Level. Es hilft uns, die Arbeit in der gesamten Organisation zu vereinheitlichen“, sagt Sam Aldred, Senior Manager des Enterprise Program Management Office von Blue Shield of California. „Ob traditionelles Projektmanagement, agile Produktentwicklung oder hybride Ansätze – wir können Silos aufzubrechen und erhalten einen gemeinsamen Überblick über zusammenhängende Arbeit und ihre Auswirkungen auf unsere Geschäftsziele.“

Smartere Arbeitsausführung durch die Vernetzung von Strategie, Planung und Umsetzung

Traditionelle Roadmaps sind aktivitätsorientiert und legen den Fokus auf einzelne Arbeitsergebnisse und Meilensteine. Mit Planview Roadmaps können Teams die übergeordnete Strategie mit den Ergebnissen und Team-Meilensteinen verknüpfen, die Arbeit auf kritische Ziele abstimmen und einen Fortschritt bei den wichtigsten Initiativen sicherstellen. Da Pläne, Strategie und Ergebnisse in einer einzigen Ansicht dargestellt werden, können Organisationen zudem die Auswirkungen von Initiativen und den Fortschritt von Programmen erkennen und sicher vermitteln, um Veränderungen im Unternehmen zu fördern.

Weitere Informationen zu Planview Roadmaps für Unternehmen finden Sie hier.

Zusätzliche Ressourcen

– On-Demand-Demo zu Planview Roadmaps

– 1Umfrage von Economist Impact: Bridging the gap: turning strategy into reality

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten, von der Idee bis zum Ergebnis. Planview hilft Organisationen dabei, die wirklich wichtigen Ziele zu erreichen. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg vom Bedarf zur Beschleunigung, vom Enthusiasmus zum Erfolg und machen aus kompliziert optimiert. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von über 4.500 Kunden weltweit, darunter 59 der Fortune-100-Unternehmen. Planview ermöglicht es Unternehmen, ihre Time-to-Market zu verkürzen, die Vorhersagbarkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern, um Kapazitäten voll auszuschöpfen sowie um sicherzustellen, dass ihre wichtigsten strategischen Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erbringen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio unter planview.com/de, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Firmenkontakt

Planview

Natalie Reina

Bahnhofstrasse 12

76137 Karlsruhe

+1 956-878-9176



http://www.planview.com/de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de