Planview als Leader im 2023 Gartner Magic Quadran for Adaptive Project Management and Reporting eingestuft

Karlsruhe, 14. September 2023- Planview, mit seiner führenden Plattform für vernetztes Arbeiten bei der Portfolioplanung bis hin zur Bereitstellung, gab bekannt, dass sie im September2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Adaptive Project Management and Reporting als Leader eingestuft wurden. Ausschlaggebend dafür war die herausragende Bewertung im Hinblick auf Completeness of Vision und Abilty to Execute.

Laut Gartner „haben Leader ein nachweisliches Verständnis für die vielfältigen Kundenanforderungen auf dem APMR-Markt und reagieren weitestgehend auf den fortgeschrittenen Reifegrad der APMR-Methodik innerhalb ihrer Kundenbasis. Leader beteiligen sich aktiv als Vordenker auf dem Markt und tragen mit starken grundlegenden Kompetenzen rund um das Projekt- und Work-Management in Kombination mit gut definierten Implementierungsplänen zum Erfolg der Kunden bei. Diese Anbieter können mit einer Completeness of Vision überzeugen, die sich in ihren Produkt-, Marketing- und Vertriebskompetenzen widerspiegelt, die erforderlich sind, um die Marktakzeptanz auf globaler Ebene zu fördern. Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts herunter: https://info.planview.com/gartner-adaptive-pm-reporting-mq-_report_prm_de_reg.html

„Wir ermöglichen Organisationen, Erfolge zu erzielen und sich hervorzutun, indem wir die Unternehmensstrategie mit der Arbeit auf Teamebene in Einklang bringen, die Effizienz steigern und Ergebnisse liefern“, sagt Louise K. Allen, Chief Product Officer bei Planview. „Mit Planview können Teams ihre Agilität und Resilienz angesichts sich verändernder Herausforderungen steigern, die Zusammenarbeit stärken sowie Pläne und Strategien leichter anpassen, um eine konsistente Ausrichtung an den übergeordneten Geschäftszielen sicherzustellen. Unsere datenbasierte Plattform bietet Einblicke in Echtzeit, sodass Organisationen schneller die Initiativen priorisieren können, mit denen sie einen maximalen Geschäftswert erzielen. Mit uns sind Unternehmen darauf vorbereitet, die Komplexität der sich ständig verändernden Geschäftslandschaft von heute zu bewältigen und nachhaltige Innovationen zu schaffen.“

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten, von der Idee bis zum Ergebnis. Planview hilft Organisationen dabei, die wirklich wichtigen Ziele zu erreichen. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg vom Bedarf zur Beschleunigung, vom Enthusiasmus zum Erfolg und machen aus kompliziert optimiert. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von über 4.500 Kunden weltweit, darunter 59 der Fortune-100-Unternehmen. Planview ermöglicht es Unternehmen, ihre Time-to-Market zu verkürzen, die Vorhersagbarkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern, um Kapazitäten voll auszuschöpfen sowie um sicherzustellen, dass ihre wichtigsten strategischen Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erbringen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio unter planview.com/de, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

