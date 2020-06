PKMSA Komponente für Anlagenbau, Labore und Industrie

Technische Produkte für die Industrie und Labore

Komponente für Anlagenbau, Labore und Industrie

Erfahren, flexibel, kompetent – mit unserem breiten Fachwissen unserer Produkte wollen wir die Zukunft mit Ihnen aktiv mitgestalten.

In der Welt des Ueberflusses und der Massenproduktion sind Qualität und Funktionalität entscheidende Faktoren.

Wir verbinden unseren Namen und den Verkauf unserer Produkte mit der Vorstellung von höchster Qualität und erforderlichen Funktionalität.

Wir bieten erstklassige Produkte. Produkte, die Ihnen positive Erlebnisse vermitteln. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist in allem, was wir tun, Leitlinie unseres Handelns.

Komponenten: Teflon-Podukte® jeglicher Art wie Teflonschläuche®, Teflon-Fittings®, Teflon-Ventile®, Teflon-Spiralschläuche®, Feindruckminderer, Micropumpen, Durchflussmesser, Edelstahl-Rohrverschraubungen usw.

Das interessante Lieferprogramm der PKM SA umfasst Komponenten wie das gesamte Teflon-Schlauch Programm PTFE, FEP und PFA und jede Art von Teflon-Komponenten für hohe Anforderungen. Weiter vielfältig einsetzbar ist das umfassende Angebot an Durchflussmessgeräten, Massendurchflussmesser, Druckregler, Feindruckregler, Edelstahlrohrverschraubungen und Ventile in jeglicher Ausführung. Die Komponenten sind vorwiegend für die Kundschaft der Mess- und Regeltechnik, Analysengeräte, Apparatebau, Chemische Industrie, Pharma- und Medizinaltechnik, Labor, Biotechnologie, etc… von Interesse.

PKM ist permanent bestrebt, das aktuelle Lieferprogramm mit Neuheiten zu ergänzen. Mit zusätzlichen soliden Lieferantenbeziehungen erweitern wir zudem regelmässig das Angebot kostenseitig interessant.

Unsere Devise: “Wer Qualität einkauft, kann auch Qualität weitergeben!”

Die Firma PKM SA wurde 1978 gegründet. Die damalige Haupttätigkeit waren Installationen von Reinstgasversorgungs-Anlagen.

Seit 1988 konzentriert sich das Unternehmen mit dem Handel und der Vertretung von USA- und auch europäischen Produzenten in der Schweiz.

Die Politik der PKM SA ist auf eine dauerhafte Kundenzufriedenheit ausgelegt. Unsere Kunden schätzen die hohe Flexibilität, die Produktevielfalt und die Zuverlässigkeit der Produkte. Das Ziel ist eine gleichberechtigte Partnerschaft mit einer Vertrauensbilanz auf beiden Seiten. Ziel ist die Optimierung der gesamten Werkschöpfungskette hinsichtlich der Kosten, Qualität und Zeit.

Gerne bieten wir Unterstützung bei einer Produkte-Suche für Ihr Projekt und funktionieren so auch als Ihr Netzwerkpartner.

Die wichtigsten Produkte in unserem Vertrieb:

Teflonschläuche® in PTFE, PFA, FEP

Teflon-Ventile®, Teflon-Sprühpistolen® und Zubehör

Spiralschläuche auf Sonderanfertigung

Ventile, Fittinge, Nadelventile, Verschraubungen

Durchflussmesser und Durchfluss-Regler

Druckreduzier-, Reduzier-, Magnetventile

Feindruckregler, Präzisionsdruckregler

Präzisionsnadelventile, Regulierventile

Edelstahl-Rohrverschraubungen

Kugelhähne

Micropumpen, Nadelventile, Isolationsventile

Schlauch-Quetschventile, Fittings, Armaturen

Komponenten für Medizinaltechnik, Analysentechnik, Verfahrenstechnik

PKmsa Lieferant für hochwertige und günstige Durchflussmesser und Druckregler für die Industrie und Labore

Kontakt

PKMSA Technische Produkte

Rene Neffeler

Industriering 7

3250 Lyss

+41 (0) 32 751 64 49

anfragen-pkmsa@pkmsa.ch

http://pkmsa.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.