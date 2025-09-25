Pioneering Brilliance: Ledlenser präsentiert die P-Serie 4.0

Mit Taschenlampen hat alles begonnen: Nun stellt Ledlenser die vierte Generation der legendären P-Serie vor – leistungsstärker, nachhaltiger und intuitiver in der Bedienung als je zuvor

Solingen, September 2025 – Seit einem Vierteljahrhundert steht Ledlenser für portables Licht von höchster Qualität: Das breite Sortiment an Stirnlampen, Laternen, Arbeitsleuchten, Baustrahlern und Taschenlampen bietet für jede Lebenslage die passende Lösung. Taschenlampen sind dabei seit jeher Herzstück des Unternehmens. Mit der inzwischen vierten Generation der P-Serie setzt Ledlenser seine Geschichte konsequent fort und präsentiert leistungsstarke Modelle ausgestattet mit modernsten Technologien und nachhaltigen Materialien.

„Unsere neue P-Serie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und unermüdlicher Innovationsarbeit“, berichtet Global Head of Product Ludwig Zech. „Und sie zeigt, was Produkte von Ledlenser ausmacht: höchste Qualität und durchdachte Funktionen, die Menschen in realen Situationen weiterhelfen – im Alltag, bei der Arbeit oder in Extremsituationen.“

Bei Ledlenser hat Innovation Tradition

In den 1990er-Jahren zunächst als Handelsgesellschaft für Stahlwaren gegründet, prägt Ledlenser früh den Markt für portables Licht und setzt immer wieder neue Maßstäbe. Im Jahr 2000 sorgt die Einführung der revolutionären Photonenpumpe V8 für Aufsehen – als eine der ersten LED-Taschenlampen überhaupt ist sie damals wegweisend für eine ganze Branche und verkauft sich in kurzer Zeit millionenfach.

Nur wenige Jahre später folgt mit der Entwicklung des Advanced Focus System ein weiterer Meilenstein. „Die Technologie kombiniert die Vorteile von Reflektor und Linse und sorgt so für einen stufenlosen Übergang zwischen homogenem Nah- und gebündeltem Fernlicht – und zeichnet viele unserer Lampen bis heute aus. Genau wie das charakteristische Ledlenser-Lichtbild: homogen, flackerfrei und klar“, so Zech weiter.

2005 eröffnet das firmeneigene Produktionswerk im chinesischen Yangjiang. Seitdem gilt: Von der Idee und Produktentwicklung, ersten Prototypen bis hin zur Serienproduktion kommt bei Ledlenser alles aus einer Hand. Nur drei Jahre später kommt schließlich die legendäre Taschenlampe P7 auf den Markt – und zementiert den Ruf von Ledlenser als LED-Pionier. Dazu tragen auch die darauffolgenden Generationen der P-Serie bei, die stetig modernisiert und aktuellen Anforderungen angepasst werden.

Taschenlampen für die Zukunft

Mit der neuen P-Serie ist Ledlenser noch einen Schritt weitergegangen: Neben höherer Leuchtkraft und intuitiver Bedienbarkeit punkten die neuen Modelle mit dem Einsatz von recyceltem Aluminium: „Alle verbauten Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Material – dadurch konnten wir den CO 2 -Fußabdruck unserer Taschenlampen erheblich reduzieren“, erläutert Zech. Konkret heißt das: Recyceltes Aluminium benötigt bis zu 95 % weniger Energie in der Herstellung und reduziert die CO₂-Emissionen von Ledlenser um rund 96,4 % pro Tonne – bei gleichbleibend hoher Qualität.

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Unternehmens-DNA – und wird zunehmend wichtiger. So setzt die neue P-Serie Maßstäbe bei der Entwicklung nachhaltiger und leistungsstarker portabler Lichtlösungen und führt konsequent weiter, was vor Jahrzehnten in Solingen begonnen hat: die Arbeit an hochwertigen Taschenlampen für höchste Ansprüche, entwickelt von Menschen, deren Herz für Licht schlägt.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

