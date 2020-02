Ping Identity: Patrick Harding wird Chief Product Architect

Ping Identity gibt die Ernennung von Patrick Harding zum Chief Product Architect des Unternehmens bekannt. Harding kehrt zu Ping Identity zurück, nachdem er zuletzt zwei Jahre lang als Berater im Bereich Blockchain und Identity tätig war; unter anderem bei Hedera Hashgraph.

Harding ist Miterfinder des SCIM-Standards, der besonders bei SaaS eine Rolle spielt

Harding ist ein angesehener Identity-Experte, der sich aktiv in der Standardisierungs-Gemeinschaft engagiert und ehemaliges Vorstandsmitglied der Information Card Foundation sowie des Open Identity Exchange ist. Er ist Miterfinder des SCIM-Standards, der den Austausch von Benutzeridentitäts-Informationen zwischen Identitäts-Domänen automatisiert und der mit dem Wachstum von SaaS-Anwendungen signifikant an Bedeutung gewonnen hat.

Fördern von Schlüsseltechnologie- und Allianzpartnerschaften

Von 2005 bis 2018 war Harding bereits Chief Technology Officer von Ping und hat sich in den vergangenen Jahren als vielgefragter Berater betätigt. Sein umfangreiches Hintergrundwissen sowie seine langjährige Expertise bei Ping machen ihn zu einer echten Instanz bei der stetigen weiteren Verbesserung der Ping-Lösungen und bei der Erweiterung des Kundenstamms.

In seiner neuen Rolle wird Harding bei der Steuerung helfen, wenn es um den Ausbau und die Entwicklung der strategischen Vision von Ping sowie um die Produkt-Roadmap geht. Außerdem wird er die Teams für Vertrieb, Marketing, Geschäftsentwicklung und Unternehmensentwicklung unterstützen. Durch diese Arbeit wird er dazu beitragen, dass zukunftsträchtige Investitionen getätigt werden, dass die Kunden- und Stakeholder-Kommunikation noch weiter verbessert wird und dass Schlüsseltechnologie- und Allianzpartnerschaften gefördert werden.

Investitionen in Strategie und Innovation

“In unserer Branche gibt es derzeit enorme Möglichkeiten für Wachstum und Innovation. Intelligente Identität kann und wird genutzt werden, um digitale Erfahrungen für alle Menschen zu verbessern, sicherer und komfortabler zu machen – ob sie nun Kunden, Partner, Mitarbeiter oder Bürger sind”, so Harding. “Ich habe mich entschieden, zu Ping zurückzukehren, weil das Unternehmen vorrangig in Strategie und Innovation investiert, um das ganze Potenzial identitätsbasierter Lösungen voll zu entfalten.

“Wir könnten nicht glücklicher sein, Patrick wieder bei Ping willkommen zu heißen und ihn als unseren Chief Product Architect an Bord zu haben”, so Andre Durand, CEO von Ping Identity. “Da ich seit über einem Jahrzehnt mit ihm zusammenarbeite, weiß ich, dass er das Marktverständnis und die weitsichtige Vision hat, um mit Ping und unseren Kunden auch weiterhin gemeinsam in die Zukunft der intelligenten Identität zu gehen.”

Mehr unter https://www.pingidentity.de.

Ping Identity ist führend im Bereich Intelligente Identität. Wir unterstützen Unternehmen dabei, identitätsbasierte Zero-Trust-Sicherheit umzusetzen und personalisierte sowie komfortable digitale Benutzererfahrungen zu gewährleisten. Die Ping Intelligent-IdentityTM-Plattform bietet Kunden, Mitarbeitern, Partnern – und zunehmend auch dem IoT – Zugang zu Cloud-, Mobil-, SaaS- und lokalen Anwendungen sowie zu APIs und darüber hinaus zur Verwaltung von Identitäts- und Profildaten in großem Umfang. Mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen entscheiden sich für uns aufgrund unserer Identitäts-Expertise, der führenden Position bei offenen Standards und der Partnerschaft mit Unternehmen wie Microsoft und Amazon. Wir bieten flexible Optionen zur Erweiterung hybrider IT-Umgebungen und zur Beschleunigung digitaler Geschäfts-Initiativen mit Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On, Zugriffsmanagement, intelligenter API-Sicherheit und Verzeichnis- sowie Data-Governance-Funktionen. www.pingidentity.com/de

