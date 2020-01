Physio Hennef: Neue Physiotherapiepraxis in Hennef

Neueröffnung mit Tag der offenen Tür:

Physio Hennef in der Frankfurter Str. 56 A 15 bis 18 Uhr



(Hennef, 16.12.2019)

Am 06. Januar 2020 öffnet Physio Hennef – Physiotherapie Daniel Tehrani zum ersten Mal seine Pforten für Patienten.

Viele Hennefer haben sich schon gefragt, was in den Räumlichkeiten der ehemaligen Dorotheen Apotheke neu entsteht. Die Umbaumaßnahmen hinter den abgeklebten Fenstern blieben kaum verborgen.

Nun wissen wir es: ab Januar 2020 können die Hennefer Bürger sich in der neuen Physiotherapiepraxis behandeln lassen. Der Inhaber und Physiotherapeut Daniel Tehrani war viele Jahre im Sankt Johannes Krankenhaus in Troisdorf Sieglar tätig. Nun bietet er seine „Handarbeit“ im Herzen von Hennef an. Dabei wird er von der Anke Gehle-Reipen unterstützt.

Die Praxis veranstaltet am 04. Januar 2020 von 15 Uhr bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür für jeden, der gerne mal reinschnuppern möchte. Neben den ärztlich verordneten Maßnahmen bietet das Team verschiedene Wellnessbehandlungen an. Sie können bereits jetzt Termine vereinbaren unter der Telefonnummer: 02242/9151500.