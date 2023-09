Phanteks D30 140 mm – Farbenpracht im Großformat

Jetzt NEU bei Caseking!

Die wunderschönen D30 von Phanteks gibt es jetzt auch in 140 mm! Mit ihrem super praktischen Daisy-Chain System und der eindrucksvollen Optik haben die D30 in der 120 mm Version sich schnell einen Weg in die Herzen der Hardware-Enthusiasten gebahnt. Jetzt ist endlich auch die kraftvolle Version in 140 mm Durchmesser verfügbar, die jeden zusätzlichen Millimeter Lüfterblatt direkt in wertvolle Kühl-Performance umsetzt. Natürlich sind sie auch im Großformat in Regular- und Reverse-Airflow Varianten verfügbar.

Jetzt neu bei Caseking!

Die Phanteks D30 140 PWM D-RGB Lüfter wurden entwickelt, um einen hohen Luftstrom und statischen Druck zu liefern. Dank ihrer Tiefe von 30 mm, dem leistungsstarken hydrodynamischen PWM-Motor und den aerodynamischen Lüfterblättern können sie zur Kühlung deines Gehäuses mit restriktiven Mesh- und Staubfiltern oder auf Radiatoren eingesetzt werden. Darüber hinaus bieten sie umfangreiche Daisy-Chaining-Fähigkeiten ohne Kabelgewirr. Du kannst bis zu vier von ihnen zusammenstecken und mit nur einem Kabel an dein Mainboard für PWM- und ARGB-Signale anschließen.

Erhältlich in den Varianten Regular- und Reversed-Airflow kannst du das Modell wählen, das du benötigst, um unansehnliche Nabenaufkleber und Speichen zu verbergen. Damit wird die integrierte D-RGB-Beleuchtung, verstärkt durch die reflektierenden Lüfterblätter, nicht behindert und dein Build bleibt makellos.

Die Features der Phanteks D30 140 mm Lüfter im Überblick:

Leistungsstarker PWM Lüfter mit 140 mm Durchmesser und auffälliger ARGB-Beleuchtung

30 mm Tiefe und aerodynamische Lüfterblätter für zusätzliche Kühlung

Verbinde bis zu vier Lüfter mit Clips für einfaches Daisy-Chaining

Erhältlich in Regular oder Reversed Mode, um Speichen und Aufkleber zu verbergen

Inklusive Schraubenabdeckungen für saubere Builds

Die Lüfter können über zwei Clips an den Seiten zusammengeschlossen werden, von denen einer den Strom des ersten Lüfters durch insgesamt vier führt. Dies reduziert den Kabelsalat, da nur der erste Lüfter über ein 4-poliges PWM- und 3-poliges D-RGB-JST-Kabel an deinen Phanteks-Controller angeschlossen werden muss. Ein D-RGB-auf-3-Pin-ARGB-Adapterkabel für den direkten Anschluss an das Mainboard wird mitgeliefert.

Die Phanteks D30 140 mm Lüfter sind in Reular- und Reverse-Airflow Varianten erhältlich. Sie kosten in Schwarz oder Weiß einzeln für 29,90 Euro und in 3er-Packs für 84,90 Euro voraussichtlich ab Mitte Oktober lieferbar.

Alle Informationen zu den Phanteks D30 140 mm finden sich auch noch einmal hier:

https://caseking.de/D30-140

Jetzt bei Caseking bestellen!

