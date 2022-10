Pflegeimmobilien Pflegefonds Spezial AIF

Sofort attraktive monatliche Ausschüttung.

Der IMMAC Sozialimmobilien 119. Renditefonds investiert in zwei Therapiezentren für psychosoziale Rehabilitation in Bayreuth „Maximilianshöhe“ und in Furth im Wald „Maximilianshöhe“ (beides Bayern). Die Anlageobjekte befindet sich in einem sehr guten baulichen Zustand (beide Objekte wurden 2021 baulich erweitert) und verfügen insgesamt über 144 Bewohnerplätze in 30 Doppelzimmern und 84 Einzelzimmern. Auf Grund des Leistungsangebotes beider Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß Sozialgesetzbuch IX kann von einem bundesweiten Einzugsbereich ausgegangen werden. Die Sozialteam – Management GmbH (Pächterin) ist an mehr als 25 Standorten in Bayern und Sachsen tätig und pflegt mit 700 Mitarbeitern rund 1.700 pflegebedürftige sowie sucht- und psychisch kranke Menschen. Ein Angebot für semi- und professionelle Anleger ab einer Beteiligungssumme von 200.000 EUR.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Konservative Konzeption und Kalkulation

Für die Prognose der Pachtindexierung wurde auf der Basis einer Inflationsrate von 1,25 % gerechnet

Die Tilgung der Fremdmittel erfolgt annuitätisch anfänglich mit 2,10 % p. a., laufend steigend um die ersparten Zinsen getilgt

Kein Nachvermietungsrisiko

Die Objekte sind jeweils über 25 Jahre zzgl. 5 Jahre Verlängerungsoption fest und unkündbar an den Betreiber verpachtet

TOP-Rendite und wertstabile Vermögensanlage

Die Ausschüttungen von 3,75 % p. a. bis 4 % p.a. werden monatlich ausgezahlt sofort im Folgemonat der Einzahlung

Der Anteil am Veräußerungserlös wird mit über 123 % der Anlagesumme erwartet

https://www.pflegeimmobilie.net/pflegefonds-spezial-aif-119/

Wichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens fuhren.

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 35 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

